Walt Disney in Sommerein

Es ist eine unglaubliche Geschichte, die sich vor rund 60 Jahren zutrug. Wir schreiben das Jahr 1962 und eine Filmcrew der Disney-Studios befindet sich zwecks Dreharbeiten zum Film „Die Flucht der weißen Hengste“, mit Robert Taylor und Lilli Palmer in den Hauptrollen, in Wien und Umgebung. Der Film spielt während des zweiten Weltkriegs und handelt von der Rettung der berühmten Lipizzaner. Zu diesem Zweck wurde nach geeigneten Ortschaften gesucht, in denen der Krieg reale Spuren hinterlassen hatte. Schließlich wurde man in der stark in Mitleidenschaft gezogenen Marktgemeinde und im benachbarten Kaisersteinbruch fündig. Die Dreharbeiten waren bereits in Gange, als der damalige Gemeindesekretär, Johann Hornacek Senior, einen Anruf erhielt, dass Walt Disney sich gerade in Österreich befinde und persönlich zum Drehort nach Sommerein kommen werde.

Der Filmemacher war damals schon weltberühmt und hatte zahlreiche Kinderaugen mit seinen Zeichentrickfilmen zum Leuchten gebracht- darunter auch den kleinen Johann Hornacek Junior, heute vielen bekannt als „Jacky“. Der Drehort war hermetisch abgeriegelt und niemand durfte das Filmset betreten, nur dem 12-Jährigen Johann wurde nicht nur der Zutritt gewährt, sondern er durfte auch ein Bild von Walt Disney machen und ihn mit den Worten „signature, please“ um ein Autogramm bitten. Die Jahre vergingen, als Jacky zufällig die beiden Autogramme, signiert auf einem Foto vom Sommereiner Schloss und auf einer Ausgabe der „Geschichtlichen Mittelungen über Sommerein“ aus dem Jahr 1910, in die Hände fielen. Kurzerhand entschloss er sich beim TV-Format „Bares für Rares“ mit Publikumsliebling Horst Lichter zu bewerben und erhielt schließlich 2018 eine Einladung für einen Drehtermin in Köln. Ein Experte schätzte den Wert der Signaturen auf 700-1000 Euro, was den Händlern als zu teuer erschien.

Somit reiste Jacky samt Autogrammen wieder nach Hause und begann Überlegungen anzustellen, wie er diese und zahlreiche andere Stücke aus seiner umfangreichen Privatsammlung, der Öffentlichkeit präsentieren könnte. Jacky dazu: „Die Grundidee war den Menschen, das Sommerein von damals in Bildern und Fotos zu zeigen. Vor allem den Kindern wollte ich mit meiner großen Sammlung von alten Alltagsgegenständen das Leben von damals näherbringen.“ Schließlich einigte man sich mit der Gemeinde, das alte und verwahrloste Vereinshaus des „Jäger- und Schützenvereins“ samt Grundstück pachten zu können.

In mühevoller Kleinarbeit und unter großen Anstrengungen öffnete schließlich „Jacky's Kulturforum“ am 23. Oktober 2020, am 70. Geburtstag Jacky's, seine Pforten. Seither hat sich die charmante Stätte als lokales Heimatmuseum und kulturellen Ort der Begegnung etabliert. „Ich bin zwar schon länger in Pension, aber ich plane meine derzeitigen Verpflichtungen schrittweise abzugeben und mich ab 2025 voll und ganz auf das Kulturforum zu konzentrieren,“ erklärt der rüstige und ambitionierte ehemalige Bankdirektor und fährt fort: „Ich möchte unter anderem jungen KünstlerInnen aller Art die Möglichkeit geben, erste Erfahrungen in Form von Lesungen, Ausstellungen, Konzerten et cetera vor Publikum zu sammeln.“