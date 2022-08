Einsatzkräfte retteten schwer verletzten Mann aus eigenem Haus

In der Reihenhaussiedlung in Mannersdorf kam es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall.

Ein Mann dürfte in seinem Badezimmer gestürzt sein und sich dabei schwer verletzt haben. Die Angehörigen konnten sich mit dem Reserveschlüssel allerdings keinen Zutritt zum Haus verschaffen, da der Wohnungsschlüssel innen an der Tür steckte. Die Feuerwehr versuchte also, dem Notarzt und den Sanitätern auf andere Art zu ermöglichen, dem Verletzten zu helfen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten mit Spezialwerkzeug das Fenster und konnten so dem Notarzt Zugang verschaffen. Der Mann wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus transportiert. "Wir wünschen alles erdenklich Gute und gute Besserung", so die Feuerwehr-Mitglieder.

