Heimkehr mit dem ersten Buch

Am vergangenen Wochenende kehrte Eva Stahl (alias Eva Schreiber) gleich zwei Mal in ihre Heimatgemeinde zurück, um in der Edmund-Adler-Galerie aus ihrem ersten knapp 190 Seiten starken Buch „Eine Ahnung vom Ende des Glücks“ vorzulesen.

In der Sammlung von Kurzgeschichten geht es der ehemaligen Journalistin und Konsumentenschützerin vor allem um die Brüchigkeit menschlicher Beziehungen und mit Augenzwinkern um Absurditäten des Alltags.

Beim bis auf die letzten Plätze voll besetzten Heimspiel der Neo-Autorin blieb auch noch genug Zeit, um über gemeinsame Erlebnisse vergangener Jahre, weitschichtige Verwandtschaften und Zwillingsgeburten in der Familie zu plauschen.

„So ist heimkommen schön“, freute sich Schreiber, die seit 20 Jahren im burgenländischen Winden am See wohnt.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.