Helmut Reiterer ist neuer Lafarge-Boss

Helmut Reiterer hat mit Montag die Leitung des Lafarge Zementwerks in Mannersdorf übernommen. In dieser Funktion folgt er dem langjährigen Werksleiter Christopher Ehrenberg nach, der sich ab sofort als „Industrial Director“ um den Verbund der Werke in Tschechien, Ungarn und Slowenien kümmert. Der studierte Ingenieur begann 1995 als Technischer Assistent bei der Perlmooser Zementwerke AG und war sowohl in Österreich als auch in Deutschland und Tschechien in leitenden Positionen für die Lafarge tätig.

Wie auch sein Vorgänger gibt Reiterer ein klares Bekenntnis zu CO²-Reduktion, Innovation und Integration und ab und möchte die Digitalisierung des Werks vorantreiben. „Wir sehen unser Zementwerk der Zukunft als integralen Bestandteil der Kreislaufwirtschaft“, so Reiterer.

Darüber hinaus sieht auch er in der Errichtung eines Recyclingcenters am Werksgelände ( die NÖN berichtete ) einen weiteren zentralen Baustein auf dem Weg zur effizienten Kreislaufwirtschaft. „Das Recyclingcenter ist von großer Bedeutung für die gesamte Bauwirtschaft und Gesellschaft. Es ermöglicht uns den verstärkten Einsatz von Baurestmassen, schützt natürliche Ressourcen und trägt erheblich zur CO²-Reduktion bei“, ergänzt Reiterer.

Die Einbindung der Gemeinde Mannersdorf sowie der Nachbargemeinden ist dem neuen Werksleiter auch ein großes Anliegen: „Wir möchten auch ein starker und verlässlicher Partner für die Region sein, denn den Weg der Integration sehe ich als wesentlichen Bestandteil für eine langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit“, bekräftigt er.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.