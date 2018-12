Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Mannersdorf zu einer Tierrettung gerufen. Die Hündin Mira war in der Nähe des Steinbruchs elf Meter in die Tiefe gestürzt. Mit letzter Kraft konnte sie sich an einem Felsvorsprung halten.

Für die Feuerwehr war die Bergung des Tieres kein leichtes Unterfangen, immerhin musste sie sich auf den Weg ins verschneite Leithagebirge machen. Vor dem Ausrücken wurden daher dem Rüstlöschfahrzeug Schneeketten angelegt. Doch auch so konnte die Feuerwehr nicht ganz bis zur Unglücksstelle vordringen. Die letzten rund 900 Meter mussten samt Ausrüstung zu Fuß zurückgelegt werden.

Dort angekommen seilte sich Alexander Korn junior mit dem Höhenrettungsequipment zu der verunglückten Hündin ab. Kurz darauf konnte Mira ihren Besitzern unverletzt übergeben werden.