Knappes Votum für Stadtchef: Gerhard David bleibt im Sessel

Der Unmut über den Bericht des Prüfungsausschusses (die NÖN berichtete) geht in die nächste Runde. Zur Erinnerung: Die Vorsitzende des Ausschusses, Katharina Neuhauser-Zethofer (ÖVP), legte in ihrem Bericht einige Ungereimtheiten in Bezug auf die Sanierung der Gemeindewohnungen bzw. deren Vermietung offen und warf dem verantwortlichen Stadtrat Manfred Fiala (SPÖ) diesbezüglich vor allem mangelnde Transparenz vor.

Gerhard David erhielt von elf Mandataren das Vertrauen. Foto: Frisch

Allen voran die oppositionelle „Liste Mannersdorf“ (LIM) unter Johann Kopf ortet grobes Fehlverhalten darin, dass die GEBÖS (Gemeinnützige Baugenossenschaft österreichischer Siedler und Mieter) bereits vor einem Jahr Bürgermeister Gerhard David (SPÖ) und Stadtrat Fiala über die unhaltbare finanzielle Situation informiert habe und beide Genannten es versäumt hätten, den „Gemeinderat rechtzeitig zu informieren und dadurch eine Verbesserung der akuten finanziellen Notlage verhindert wurde“.

Die LIM reagierte kurzerhand mit zwei Paukenschlägen: Zum einen wurde beim Land Niederösterreich eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht, deren Ergebnis noch auf sich warten lässt, und zum anderen wurde ein Misstrauensantrag gegen Bürgermeister David gestellt, der vergangenen Montag in einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung zur Abstimmung gelangte.

Johann Kopf hält das Vogehen der SPÖ für untragbar. Foto: Frisch

Das Ergebnis: Von 20 abgegebenen gültigen Stimmen, sprachen sich elf für David aus, neun gegen ihn. Es darf angenommen werden, dass diese neun Stimmen geschlossen von der LIM-Fraktion stammen, womit sowohl die Mandatare der mitregierenden ÖVP und der oppositionellen FPÖ David das Vertrauen ausgesprochen haben dürften. Bildungsstadtrat Mark Hofstetter (SPÖ) versteht nicht, „warum hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird“ und meint weiters: „Wir sind zwar nicht nachtragend, aber die Zusammenarbeit mit der LIM ist nun definitiv erschwert.“

Bürgermeister David, der bei der Abstimmung aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend war, bläst in dasselbe Horn: „In Wirklichkeit ist es ein Vertrauensbruch und es wurde hier ganz klar über das Ziel hinausgeschossen.“

Johann Kopf (LIM) möchte „konstruktiv für die Gemeinde weiter zusammenarbeiten“ und stellt fest: „Vielleicht war das jetzt ein kleiner Weckruf für die Koalitionspartner, um aus der Lethargie zu erwachen und endlich die wichtigen Sachen anzugehen.“ Verwundert zeigt er sich auch über die Tatsache, dass „sowohl ÖVP als auch FPÖ das alles einfach so hinnehmen und für den Bürgermeister gestimmt haben, denn auch sie wurden definitiv nicht über die missliche finanzielle Lage informiert, weder von David, noch von Fiala.“

Kommission macht Sinn

