Wasserproben nach Ölaustritt: Laborergebnisse geben Entwarnung

Ende März war es zu einem Ölaustritt auf dem Werksgelände des Zementherstellers Holcim gekommen (die NÖN berichtete). Es konnte jedoch bereits im Vorfeld Entwarnung vor gesundheitsschädigenden Folgen gegeben werden, da bei einem Schnelltest keine Kohlenwasserstoffe nachgewiesen werden konnten. Zu diesem Vorfall war es durch einen umgekippten Transformator am Werksgelände gekommen. Die rund 800 Liter Öl wurden mittels Bindemittel gebunden und fachgerecht entsorgt. Als weitere Sicherheitsvorkehrungen wurden die vorläufige Schließung des Regenwasserkanals und die Errichtung zweier Ölsperren genannt, die für einige Verunsicherung bei Anrainern und Spaziergängern sorgten. Nun liegen die Ergebnisse der Laboruntersuchungen vor. Sie bestätigen laut Holcim „die Wirksamkeit der eingeleiteten Sicherheitsvorkehrungen“, da kein Öl im sogenannten „Schweingraben“ nachgewiesen werden konnte. Die Untersuchungen im Labor zeigen keine Spuren von Öl und bestätigen somit die Einhaltung der Grenzwerte. Eine weitere Probe, die zur selben Zeit von der privaten Bürgerinitiative „Unser Mannersdorf“ direkt aus dem Auffangbereich vor der Ölsperre entnommen worden war, zeigte einen Wert von 0,028 g/Liter auf dem Kohlenwasserstoff-Index, was unterhalb des Grenzwertes liegt. “Die eingebrachte Sperre diente genau dem Zweck, etwaige noch vorhandene Restmengen zu sammeln, die durch den eingetretenen Regen in Bewegung gesetzt wurden. Die Laboranalyse zeigt die Wirksamkeit der Sperre”, so Werksleiter Helmut Reiterer und betont weiters: „Ich möchte auch nochmals betonen, dass Sicherheit und Prävention in unserer Arbeit täglich an oberster Stelle. Daher danke ich auch nochmals im Namen des Unternehmens allen Beteiligten für die rasche und kompetente Zusammenarbeit.“ Umweltstadtrat Wilfried Duchkowitsch (LIM) äußert sich dahingehend dazu, als „nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde bezüglich der Ergebnisse der Wasserproben, keine negativen Umwelteinflüsse gegeben und keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind.“

