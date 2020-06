Zementfabrik-Brand-Ursache: Selbstentzündung .

Der Brand in einer Zementfabrik in Mannersdorf am Leithagebirge am Sonntagabend dürfte auf Selbstentzündung von Materialien oder Funkenflug zurückzuführen sein. Die Ermittlungen würden sich wegen der massiven Zerstörungen schwierig gestalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Brandstiftung werde ausgeschlossen.