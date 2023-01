Manfred Fiala legt politische Funktionen nieder

Werbung

Stadtrat Manfred Fiala steht nach einer einvernehmlichen Auflösung seines Arbeitsvertrages mit der Lafarge „nun wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung“. Nach 33 Jahren Beschäftigung beim Zementhersteller, davon 17 Jahre als Zentralbetriebsratsvorsitzender von ganz Österreich, wurde das Dienstverhältnis mit Ende des Jahres 2022 beendet.

Da man als Gemeldeter beim Arbeitsmarktservice auf die Zuverdienstgrenze achten muss, ist dies auch der Grund für die Niederlegung seiner politischen Ämter als Gemeinderat und Stadtrat für Soziales. „Nach über 30 Jahren beim selben Dienstgeber und knapp 20 Jahren in der Gemeindepolitik, fällt mir das alles natürlich nicht leicht“, erzählt Fiala.

Fiala behält SPÖ-Vorsitz in Mannersdorf

Seine Funktionen als Obmann der SPÖ-Stadtpartei, auf politischer Bezirksebene bzw. seine diversen Tätigkeiten beim Österreichischen Gewerkschaftsbund und bei der Arbeiterkammer wird er jedoch weiter ausüben, da dies alles auf ehrenamtlicher Basis vonstattengeht. Ebenso wird er sich weiter als Obmann der „Kinderfreunde Mannersdorf“ und als Laienrichter engagieren.

Bürgermeister Gerhard David (SPÖ) dazu: „Natürlich ist das für uns ein herber Verlust, da er sein Stadtratsmandat immer mit hohem Einsatz und Engagement bestens ausgeführt hat,“ und fügt hinzu: „Ich bedaure den Rücktritt von Stadtrat Manfred Fiala, muss diesen aber akzeptieren, da es für ihn aus beruflichen Gründen keine andere Möglichkeit gegeben hat, gleichzeitig möchte ich mich bei ihm herzlich für sein soziales Engagement für die Mannersdorfer BürgerInnen bedanken.“

Die Lücke, die Fiala mit seinem Abgang von der amtsführenden politischen Bühne hinterlässt, wurde bereits parteiintern geregelt: Als Nachfolger für das Amt des Sozialstadtrats ist von der SPÖ Franz Daxböck designiert.

„Er ist ein erfahrener Gemeinderat und wird diese Funktion auch bestens ausführen,“ erläutert David. Die Wahl von Daxböck steht in der kommenden Gemeinderatssitzung an. Als nachfolgende Gemeinderätin rückt Martina Hohenecker nach, diese wurde bereits vom Bürgermeister angelobt und wird sich künftig in der Kulturkommission engagieren.

Wie es beruflich mit dem 53-Jährigen Fiala weitergehen wird, steht jedoch in den Sternen. „Ich mache mir keine allzu großen Illusionen“, gesteht der Vollblut-Politiker, „in meinem Alter und mit dem beruflichen Hintergrund, wird es wohl nicht unbedingt einfach werden. Wenn ein Betrieb sieht, dass ich jahrelang als Betriebsratsvorsitzender tätig war, kann das natürlich oft ein rotes Tuch sein.“

Nichtsdestotrotz blickt der gelernte Maurer optimistisch in die Zukunft und ist mit seiner Tätigkeit als Parteiobmann „recht ausgelastet – außerdem kann ich mich nun mit noch größerem Engagement meinen Vereinstätigkeiten und meinen Hobbys, wie Krafttraining, Kampfsport und wandern widmen.“

