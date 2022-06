Programm für Kultursommer ist auf Schiene

22. Juli, 19.30 Uhr:

Sandor & Adam Javorkai mit Band

23. Juli, 19.30 Uhr:

Benedikt Mitmannsgruber

5. August, 19.30 Uhr:

Kollegium Kalksburg

spezieller Hinweis für alle Fans von „Brian Benner and The Erlkings“: Karten für dieses Konzert sind nur über www.haydnregion-noe.at oder +43 2164/2268 erhältlich. Alle anderen Tickets gibt es regulär auf oeticket bzw. in der Trafik Steinböck in Mannersdorf.