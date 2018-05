Eine „moderne Schule“ stellt sich Manfred Fiala, Obmann des Ausschusses für die Neue Mittelschule (NMS), für die Schüler vor. Die Anschaffung neuer Computer und Laptops sind ein Schritt in diese Richtung (die NÖN berichtete). Allerdings sind noch zahlreiche andere Maßnahmen notwendig. „Angefangen bei der Heizung über das Dach bis hin zur Barrierefreiheit haben wir einiges zu tun“, sagt Fiala.

Auch die Frage, ob eine Betreuung der Kinder nach dem Unterricht notwendig sei, steht zur Diskussion. Hier gibt es laut Fiala zwei Möglichkeiten: „Entweder wir führen eine Nachmittagsbetreuung ein, oder die NMS wird zu einer Ganztagsschule.“ Im Fall der Nachmittagsbetreuung müsste in erster Linie geklärt werden, wo diese stattfinden soll. Für die Ganztagsschule wären wiederum eigene Räumlichkeiten notwendig. „Die Kosten dafür sind noch unklar“, so Fiala. Das Projekt steht in der nächsten NMS-Ausschusssitzung zur Debatte.