So ein Theater: Der lüsterne Romeo

Das berühmteste Liebespaar der Welt, Romeo und Julia, hat sich nicht wie bei Shakespeare das Leben genommen, sondern ist seit 30 Jahren verheiratet. Das ist der Ausgangspunkt für Michael Niavaranis Lustspiel „Romeo und Julia - Ohne Tod kein Happy End“, mit dem die Theatergruppe Mannersdorf am vergangenen Freitag im Jägerhof Schneider Premiere feierte.

Die Story in Kürze: Zum 30-jährigen Jubiläum soll der Hochzeitstag des Paares noch einmal groß gefeiert werden, doch der Haussegen hängt schief. Den beiden ist die Liebe abhanden gekommen, und das ist bei Niavarani typischerweise der Sex.

In einer turbulenten Komödie mit Slapstick-Einlagen und jeder Menge zweideutiger Wortspiele entdeckt Julia (Angi Unger) eine Liebschaft nach der anderen ihres Romeo (Roman Sturm). Da taucht ein zuckerlrosa gewandeter Graf Paris (Roland Scholz) auf, um Julia zu erobern, und der aus Wien angereiste Sohn von Romeo und Julia, Romeo junior (Hannes Kopf), will mit umgetexteten Falco-Songs in Venedig zum Starsänger werden.

Kultur-Stadtrat Johann Kopf glänzt als Capitano Levantino und Ines Greimel stellt als plötzlich geheilte stumme Schauspielerin Sophia ihre sängerischen Qualitäten unter Beweis. Alles in allem beeindruckt das Ensemble mit einer höchst witzigen Darbietung.

