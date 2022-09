„Themenjahr“ wird mit vielen Events fortgesetzt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Nach der Sommerpause startet das Themenjahr ins Herbstprogramm – und das ist vielfältig. Den Anfang machte am Samstag ein nostalgischer Abend mit Mannersdorfer Filmgeschichte(n). Norbert Schipfer und Franz Lukowitsch haben einige filmische Raritäten ihrer Väter gefunden. Die konnte man nun bei einem Abend mit Mannersdorfer Filmgeschichte und so manchen Filmg’schichtln. Vorgeführt wurden die Filme mit originalen Filmrollen und Projektor im Pfarrsaal Mannersdorf.

Weiter geht es dann mit folgenden Events:

Fata Morgana – Ausstellung des Künstlerbundes Klosterneuburg mit Anneliese Lukowitsch und Kolleg:innen

Der Künstlerbund Klosterneuburg lädt zu einer Ausstellung in das ehemalige Kloster St. Anna in der Wüste. Gezeigt werden Werke von sieben KünstlerInnen, darunter auch Anneliese Lukowitsch aus Mannersdorf. Geöffnet ist die Ausstellung von 2. bis 11. September.

Korkerl – Aus dem Leben eines Weinkorkens, Ausstellung mit Weinkorkeninstallationen von Harry Winter

Das „Korkerl“ führt im Kalkofen BAXA durch seine ganz persönliche Geschichte, erzählt aus seinem Leben als Flaschenverschluss und erklärt, was in der Weinwelt alles geschieht. Die Vernissage findet am 3. September um 19 Uhr statt, danach gibt‘s das Korkerl bis 30. Oktober immer sonntags 14 bis 17 Uhr.

Kaisersteinbruch zwischen Österreich und Ungarn – Nachbarschaftsgeschichten

Bei einer Tour nach Kaisersteinbruch werden auch heuer wieder interessante Geschichten aufgegriffen. Diesmal geht es um die alte Grenze zwischen Österreich und Ungarn, um so manchen Kriminalfall und um die abenteuerlichen Szenen, die sich vor gut 100 Jahren im beschaulichen Steinmetzdorf abgespielt haben. Ava Pelnöcker (Sommerein), Fabio Gianesi (Kaisersteinbruch) und Michael Schiebinger (Mannersdorf) sind dabei die Tourguides. Start ist am Samstag, dem 10. September, um 13 Uhr beim Kirchenplatz in Kaisersteinbruch.

