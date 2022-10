Unterschriften-Aktion gegen Deponie

Die Bürgerinitiative „Unser Mannersdorf“, die seit längerer Zeit aktiv gegen die geplante Deponie für Baurestmassen des Zementwerks Lafarge (die NÖN berichtete) auftritt, startet nun eine Unterschriftenaktion, um gegen den Bau mobil zu machen.

Einer der Initiatoren ist Josef Schullitz, seines Zeichens Landwirt: „Wir möchten mit diesem Schritt ein deutliches Zeichen gegen die Inaktivität und Untätigkeit der Politik setzen“, so der Landwirt und fügt hinzu: „Außerdem möchten wir die Lafarge darauf aufmerksam machen, dass wir nicht nur einige wenige sind, sondern weite Teile der Bevölkerung, auch der umliegenden Gemeinden, hinter uns haben, da auch diese von der Deponie betroffen wären.“ Mit der Aktion soll also öffentlicher Druck aufgebaut und die Verantwortlichen konfrontiert werden. Von der Lafarge heißt es hierzu offiziell: „Wir sind im ständigen Dialog mit AnrainerInnen und gerne bereit, alle Fragen zum Recyclingcenter zu beantworten. Derzeit ist das Projekt bei der Behörde eingereicht und wir wollen das Ergebnis abwarten.“ Am 21. Oktober können Interessierte von 9 bis 17 Uhr gegenüber dem Gemeindeamt vorbeikommen und sich informieren.

