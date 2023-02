Verein der Kinderfreunde will „etwas auf die Beine stellen“

„Lange Zeit bestand der Verein ‚Kinderfreunde Mannersdorf‘ nur am Papier“, gibt Vereinsobmann Manfred Fiala zu. „Jetzt haben wir uns neu konstituiert und werden mit Volldampf etwas auf die Beine stellen.“

Neu zusammengesetzt hat sich vor allem der Vorstand rund um den bisherigen und weiteren Obmann. Ihm zur Seite stehen Tamara und Daniel Hirschbigl als Obmannstellvertreterin und Kassier sowie Barbara Böck als zweite Stellvertreterin und Denise Marescho als Schriftführerin.

Auch ein eigener Vereinsraum wurde in den vergangenen Wochen unter Mitwirkung des Bauhofs auf Vordermann gebracht. Dieser wird sich im Jugendzentrum (JUZ) befinden. Die Kinderfreunde werden allerdings separat von den Jugendlichen rund um Jugendarbeiterin Sandra Murr aktiv sein, wobei Kooperationen bei diversen Projekten durchaus angedacht sind.

Kinderfasching am 19. Februar

Das erste große Event der Kinderfreunde wird am 19. Februar in Form des Kinderfaschings stattfinden. Die Räumlichkeiten dafür werden von der Holcim (ehemals Lafarge) zur Verfügung gestellt, da die Anmeldungen bereits jetzt die Hundertermarke überschritten haben. Geplant sind neben Tagesausflügen auch ein Osterfest in der „Wüste“, ein Badefest im Freibad sowie Wander- und Campingausflüge.

„Ich freue mich, mit meinem Team einen wertvollen Beitrag für die Kinder und Jugendlichen unserer Gemeinde leisten zu können“, so Fiala.

