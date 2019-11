Das Wohnbauprojekt auf der Hochleiten steht kurz vor der Umsetzung. Für nächste Woche Dienstag ist der Spatenstich angesetzt. Nun wird aber die Kritik an dem Projekt immer lauter. Eine eigene Interessensgemeinschaft hat sich gebildet, die in den letzten zwei Monaten Unterschriften gegen das Projekt gesammelt hat. „Von den Betroffenen haben fast 90 Prozent unterschrieben“, sagt Hermann Arthaber, der sich in der IG Hochleiten engagiert.

Beim Spielplatzweg ist die Errichtung von drei zweistöckigen Wohnblöcken geplant. Die IG Hochleiten bezeichnet dies als „überdimensionierten Wohnungsbau am Waldrand“. Der Standort sei dafür nicht der richtige.

Mehr dazu