Müllproblem: Flurreinigung ruft Umweltgemeinderat auf den Plan

Die gute Nachricht zuerst: besonders viele Bewohner, Mitglieder der Feuerwehr - insbesondere der Jugendfeuerwehr - und die Jägerschaft von Margarethen am Moos haben wieder ihre Zeit am Wochenende investiert, um den Ort von unachtsam weggeworfenen Müll zu befreien.

Vizebürgermeiser Werner Herbert war dankbar und schockiert zugleich.

Dankbar, dass sich wieder so viele Menschen für die Umwelt engagiert haben, schockiert, weil er mit so viel Müll nicht gerechnet hätte. „Unfassbar, wie viel Plastikmüll wir am Ufer der Fischa eingesammelt haben. Nur 500 Meter entlang des Ufers und es waren 15 Müllsäche voll“, so Herbert entsetzt.

Er rief umgehend Umweltgemeinderat Michael Grill, SPÖ, auf den Plan. Grill dazu: „Die Situation entlang des Ufers ist wirklich schlimm. Der Müll ist meines Erachtens eindeutig auf die Lkw-Fahrer zurückzuführen, die im industriegebiet Pause machen oder ihre Ruhezeiten einhalten.“

Grill will daher mit den Firmen reden, damit diese Mülltonnen aufstellen. „In Enzersdorf funktioniert das schon gut“, so der Umweltgemeinderat.

Die Flurreinigung in Enzersdorf fand gleichzeitig mit jener in Margarethen am Moos statt. Dort waren ebenso viele Helfer, aber - zum Glück - weniger Müll, laut Grill.

