Pro Jahr gibt es in Österreich rund 25 Drillingsgeburten. „Für das erste Jahr gibt es aber wenig Infos für Eltern. Doch gerade anfangs ist es schwierig“, erzählt Katharina Pawkowicz-Herbert. Die Mutter der Drillinge Lara, Peter und Paul entschloss sich daher im Vorjahr, darüber ein Buch zu schreiben.

Im Laufe der ersten fünf Lebensjahre ihrer Drillinge hatte sie wichtige Erlebnisse und Tipps notiert. In „Drillinge – Unsere Familie ganz groß“ fasste sie diese Notizen nun zusammen. „Ich habe darauf wert gelegt, humorvoll zu schreiben. Denn ohne Humor schmeißt man bei Drillingen schnell die Nerven weg“, lacht die 38-Jährige. Sie habe schon einige positive Rückmeldungen zum Buch, das sie am Donnerstag in Wien präsentierte, bekommen.

"Wir hatten Sorge"

„Das Schreiben hat mir Spaß gemacht, war aber auch eine Art Therapie“, erklärt die Ehefrau von FP-Vizebürgermeister Werner Herbert. Ihr Buch will sie nicht nur als Stütze für Drillingseltern verstanden wissen, sondern auch für andere Personen, etwa Pädagogen, die mit Drillingen zu tun haben. Natürlich soll es aber für Drillings-Eltern jene Hilfestellung sein, die Pawkowicz-Herbert nie so recht fand.

Das fängt schon bei der Schwangerschaft oder den Bangen Monaten nach der unumgänglichen Frühgeburt von Mehrlingen an. „Unsere Kinder kamen drei Monate zu früh auf die Welt. Wir hatten Sorge, ob sie überleben“, klärt sie über die damalige Gefühlslage auf.

Das Buch über ihre Erfahrungen ist im Eigenverlag erschienen und bei allen großen Händlern wie Thalia oder Amazon erhältlich. Ob es ein zweites Buch gibt, lässt sie offen. „Notizen mache ich mir weiterhin, also wer weiß“, schmunzelt sie.