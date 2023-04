Gymnasien Bruck und Schwechat: Normalität ist zurück

„Es läuft heuer wieder alles ganz normal ab, die Stimmung ist aus meiner Sicht auch lockerer“, berichtet Taylan Algan. Der 18-Jährige war im Vorjahr Schulsprecher am Schwechater Gymnasium und absolviert heuer die Matura. Nervös ist er bisher noch nicht, aber „da ist jeder anders“. Vor den Präsentationen der vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA) war die Aufregung unter den Schülerinnen und Schülern jedenfalls groß, wie Algan erzählt.

Nun bereiten sich die Jugendlichen auf die eigentliche Matura vor. Laut Direktor Heinz Lettner treten 65 angehende Maturantinnen und Maturanten zur Reifeprüfung an. Im Brucker Gymnasium sind es übrigens genau so viele. Auch Lettner sieht die Normalität zurückgekehrt – wenngleich er betont, dass auch während den Corona-Jahren die Abwicklung problemlos funktioniert habe. „Ich kann natürlich nur von der Situation an unserer Schule ausgehen, aber da möchte ich sagen, dass die SchülerInnen gut auf die Reifeprüfung vorbereitet sind“, betont der Schulleiter.

Insgesamt blickt er optimistisch auf die Matura, vor allem „nach den guten Leistungen bei den VWA-Präsentationen“. Eine lockerere Stimmung als in den den vergangnen Jahren nimmt Maturant Taylan Algan wahr. „Es gab zum Beispiel wieder die Mottowoche, wo die Achtklässler verkleidet in die Schule gekommen sind. Und es wird auch wieder einen Maturastreich geben“, erzählt er.

Guter Dinge geht man auch im Brucker Gymnasium in die diesjährigen Reifeprüfungen. „Die letzten beiden Schuljahre konnten unsere Maturantinnen und Maturanten in der Schule in Präsenz verbringen. Die Reifeprüfung findet ab dem Schuljahr 2022/23 wieder zu den annähernd gleichen Rahmenbedingungen wie vor der Pandemie statt. Es ist gut machbar und wir begrüßen es, dass die Matura die Wertigkeit hat, die ihr auch gebührt“, sagt Direktorin Sabine Puchinger. Die VWA-Präsentationen seien auch hier gut über die Bühne gegangen.

Nun folgt der Einstieg in die schriftlichen und mündlichen Prüfungen. „Wir haben tolle junge Menschen in den 8. Klassen. Sie sind fachkompetent, sozialkompetent und bereit, ihre Leistungen auch im Studium und in der Arbeitswelt umzusetzen“, weiß Puchinger, dass die Zeit der Reifeprüfungen sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer immer wieder „besondere Momente“ sind.

