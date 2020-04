Seit rund einem Jahr ist Allgemeinmediziner Bernd Kostner bereits in Höflein tätig. Von Beginn an war der Betrieb einer Hausapotheke geplant, nach Erhalt der Genehmigung ist es nun soweit: Letzte Woche konnte er seine Hausapotheke eröffnen.

Der Betrieb einer solchen war Kostner stets ein Anliegen. „Ich denke, in einem Dorf wie Höflein ist es für die Patienten ein Vorteil, wenn sie ohne Umwege ihre Arzneimittel mit nach Hause nehmen können“, hält er fest. Insbesondere älteren oder nicht mobilen Patienten seien lange Wege nicht zumutbar.

Auch VP-Bürgermeister Otto Auer sieht darin einen großen Vorteil für die Bevölkerung: „Es ist nicht nur ein ökonomischer Vorteil durch die Einsparung der Fahrtkosten, sondern auch ein ökologischer. Gerade auch in Zeiten der Pandemie ist es einfacher.“

Derzeit darf sich nur eine gewisse Personenzahl in der Praxis aufhalten, damit der nötige Abstand gewahrt werden kann. Deswegen setze man auf die telefonische Vorankündigung der Patienten sowie die Einhaltung strikter Hygienemaßnahmen, etwa das Tragen eines Mundschutzes oder das Desinfizieren der Hände.

Kostner merkt allerdings an, dass er sich mehr Unterstützung seitens der Behörden und der Politik wünschen würde, insbesondere was die Bereitstellung von Schutzmasken und -bekleidung anbelangt. „Weil wir an vorderster Front tätig sind, müssen wir uns auch entsprechend schützen. Ich finde es schade, dass es dort fehlt, wo es gebraucht wird“, so der Mediziner.