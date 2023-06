Krankenkasse lehnt Arztpraxis für Wolfsthal ab - Gemeinde verärgert

Wolfsthal hat als Gemeinde keine eigene Arztpraxis. Seit drei Jahren wird der Ort vom Hainburger Allgemeinmediziner Thomas Foff mitversorgt. Zwei Tage pro Woche war die Ordination für jeweils eine Stunde zur medizinischen Ort geöffnet Dem Arzt sei auf seinen Wunsch hin - trotz der kurzen Öffungszeiten und auf Kosten der Gemeinde Wolfsthal - eine neue Ordination zur Verfügung gestellt worden, schildert Bürgermeister Gerhard Schödinger (ÖVP) die Vorgeschichte. Seit Dezember 2022 hätten sich die Fälle gehäuft, dass die Bewohner vor verschlossener Praxis standen. Ohne Vorankündigung. „Heute keine Ordination“ sei dort immer öfter zu lesen, so Schödinger.

Da dieser Zustand untragbar geworden sei, hat der Gemeinderat beschlossen, eine eigene Arztplanstelle zu beantragen. Man prüfte die Vorgaben, die man als Gemeinde erfüllen muss und auch die größte Hürde - einen Betreiber zu finden - konnte gelöst werden. Sowohl ein Arzt als auch eine Ärztin seien gefunden, die die Wolfsthaler an vier bis fünf Tagen in der Woche medizinisch versorgen wollen. Ende Jänner wurde letztendlich der Antrag bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) eingereicht. Schriftliche Rückmeldung habe die Gemeinde bis Anfang Juni keine erhalten.

Auf Nachfrage der NÖN teilte die ÖGK mit, dass das Anliegen der Gemeide Wolfsthal im Rahmen der Stellenplanungsgespräche mit der Ärztekammer diskutiert worden sei. Die Gemeinde sei nahe bei Hainburg, wo drei besetzte Kassenstellen für Allgemeinmediziner angesiedelt sind. Und einer dieser Ärzte betreue Wolfsthal als Zweitordination mit. Aus diesem Grund sei man zu der Entscheidung gekommen, dass sich kein Bedarf einer eigenen Planstelle für Wolfsthal ergibt. „Dem Hinweis der Gemeinde, die Ordination bliebe immer wieder unangemeldet geschlossen, wurde nachgegangen. Dr. Foff versicherte uns, dass regelmäßig geöffnet ist. Wir beobachten die Situation in Wolfsthal sehr genau und ersuchen interessierte Ärzte, die in der Region tätig werden wollen, sich bei uns zu melden“, so die Antwort der Pressestelle der ÖGK an die NÖN. Der Bürgermeister sei telefonisch informiert worden und eine schriftliche Info erfolge zeitnah.

Auch gegenüber der NÖN betont der Allgemeinmediziner Thomas Foff, dass es sich um einen Einzelfall gehandelt habe, als die Ordination kürzlich geschlossen blieb. „Leider musste die Ordination zuletzt krankheitsbedingt geschlossen werden. Seit Beendigung des Krankenstandes ist die Ordination wieder wie gewohnt Montag und Mittwoch für die Wolfsthaler Bevölkerung geöffnet“, so Foff.

Für Schödinger ist die örtliche Nähe zu Hainburg, mit der die Gesundheitskasse argumentiert, jedenfalls kein Grund für eine Verweigerung der Kassenstelle. „Erstens dürften dann rund um Bruck auch keine Kassenstelle sein. Und - Beispiel Höflein: die Gemeinde ist genau so groß wie Wolfsthal, liegt neben Bruck und hat eine eigene Arztpraxis“, argumentiert Schödinger. Auch die Begründung, dass die Inanspruchnahme des Arztes keinen weiteren Bedarf aufzeige, lässt er nicht gelten. Die mangelnde Frequentierung begründet der Bürgermeister damit, dass viele Patienten die Ordination der Gemeinde nicht mehr in Anspruch nehmen würden, weil nur zwei Stunden in der Woche geöffnet war. Und auch, weil immer öfter - auch über einen längeren Zeitraum - ohne Vorankündigung geschlossen gewesen sei. „Die Beteuerung des Arztes, dass die Praxis regelmäßig geöffnet war, entspricht nicht der Wahrheit. Weiters werde ich nicht Ärzte, die bei uns eine Kassenstelle betreiben wollen, an die Ärztekammer weiterleiten. Ich habe massive Zweifel, ob diese Ärzte nicht für andere Zulassungsstellen bewogen werden“, so Schödinger.

Über das Ergebnis der Stellenplangespräche in der ÖGK habe die Gemeinde keine Informationen erhalten . Anfang April sei vielmehr seitens der Gemeinde eine telefonische Nachfrage über den aktuellen Stand erfolgt. Hierbei habe die ÖGK erklärt, dass das Ansuchen abgelehnt wurde und in Kürze eine schriftliche Ablehnung erfolgen werde. Diese schriftliche Ablehnung sei nach der Anfrage der NÖN zum Stand der Dinge am 7. Juni in der Gemeinde eingegangen.

Zur Kostenseite der Ordination gibt die Gemeinde an, dass die Ordination zur Gänze, bis hin zu den Stromkosten, einem Betreiber zur Verfügung gestellt wird. „Daher ist es für uns nur selbstverständlich, dass die Ordination ohne Ersatz einfach nicht geöffnet wird. Unter Berücksichtigung des Kaufpreises der Praxis kostet jede Ordinationsstunde der Gemeinde ca. 1.700 Euro und da können wir wohl erwarten, dass die Praxis auch geöffnet ist. Als Letztes will ich noch die Behauptung, ich sei telefonisch erreicht worden, richtig stellen: Ich wurde nicht angerufen, niemals!“, so der verärgerte Bürgermeister.