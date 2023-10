OMV plant Wasserstoff-Anlage in Bruck: Gemeinderat zum Teil skeptisch

Die OMV plant eine 200 Megawatt Elektrolyseanlage zur Erzeugung von „grünem Wasserstoff“. Der soll dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen, vor allem indem er zur Dekarbonisierung der Industrie beiträgt. Insgesamt soll bis 2030 eine Elektrolysekapazität von einem Gigawatt erreicht werden - so sieht es die Strategie des Bundes vor. Gleichzeitig hat sich die OMV selbst zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. „Eine zentrale Säule zur Erreichung dieses Zieles ist die Verwendung und Produktion von grünem Wasserstoff mittels Elektrolyse aus erneuerbarem Strom für den Einsatz in unserer Raffinerie Schwechat“, heißt es von der OMV. Dort befindet sich bereits jetzt eine zehn Megawatt Elektrolyseanlage im Bau. Als weiteren möglichen Standort hat man Bruck ins Auge gefasst.

Hier geht es konkret um die Fläche, die an das Sarasdorfer Umspannwerk angrenzt. Auf rund 80.000 m²sollen dort bis zu 30.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr erzeugt werden. Einfach ausgedrückt wird dabei Wasser mit Hilfe von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerteilt. Dafür werden bis zu 270 Megawatt Strom benötigt, weshalb laut OMV die Nähe zum Umspannwerk der Austrian Power Grid (APG) erforderlich sei. Der Wasserbedarf soll bis zu 50 Kubikmeter pro Stunde betragen. Eine Errichtung der Anlage wäre ab 2025 geplant, ein Jahr später könnte die Inbetriebnahme erfolgen. Eine unterirdische Pipeline soll den Wasserstoff dann zur OMV-Raffinerie nach Schwechat leiten.

Zusätzliche Widmung und Versiegelung stoßen auf Widerstand

Die angedachten Flächen müssten allerdings erst umgewidmet werden - und dafür bedarf es der Zustimmung der Stadtgemeinde. Dem Gemeinderat wurden die Pläne vor kurzem unter Ausschluss der Öffentlichkeit präsentiert. Nach einiger Bedenkzeit haben sich mittlerweile die Fraktionen eine Meinung dazu gebildet, wie ein Rundruf der NÖN zeigt. Und dabei überwiegt die Skepsis. Ein klares Nein kommt etwa von der ÖVP, die sich bei einer Klausur eingehend mit dem Thema auseinandergesetzt hat. „Wir sind einstimmig zum Beschluss gekommen, dass wir neuen Betriebsansiedelungen auf ungewidmeten Flächen nicht zustimmen werden, außer es kommt direkt der Lebensqualität der Brucker bzw. Wilfleinsdorfer Bevölkerung zugute. Wir werden daher dem OMV-Projekt nicht zustimmen“, fasst ÖVP-Sprecher Ronald Altmann zusammen.

Auch wenn die Erzeugung „grünen Wasserstoffs“ im Regierungsprogramm vorgesehen ist, sehe man sich „nicht dem Bund verpflichtet, sondern der Bevölkerung, die hier lebt“. Neben der Bodenversiegelung sehe man auch den enormen Wasserverbrauch des Projekts kritisch. „In Zeiten des Wassersparens, Klimawandels mit Dürren bzw. Trockenperioden, wird hier wertvolles Trinkwasser als Rohstoff verarbeitet und zu Geld gemacht“, so Altmann.

Auch die Bürgerliste sieht die genannten Punkte ähnlich. „Da werden wieder an die acht Hektar wertvoller Ackergrund versiegelt“, lehnt Bürgerlisten-Sprecher Felix Böhm eine Umwidmung dafür ab. „Bei aller Befürwortung des grünen Wasserstoffs, wir sind gegen dieses Bauvorhaben, vor allem aufgrund der Bodenversiegelung aber sind auch sonst noch einige Fragen offen. Irgendwann muss einfach Schluss sein“, so Böhm.

Ins gleiche Horn stößt auch FPÖ-Gemeinderat Franz Krupbauer: „Das wäre wieder eine Menge Grundverbrauch. Irgendwann müssen wir anfangen, darauf etwas mehr zu schauen.“ Er sieht auch den hohen Stromverbrauch kritisch. „Außerdem wird das alles vollautomatisch gemacht. Das ist alles gut und schön, aber es bringt der Gemeinde keine Arbeitsplätze“, spricht sich auch Krupbauer gegen das Vorhaben aus. „Die sollen das bei der OMV bauen und den Strom dort hinleiten.“

Grünen-Sprecher Roman Kral sagt grundsätzlich ein „Klares Ja zur Thematik. Wir müssen raus aus Öl und Gas und dafür brauchen wir grünen Wasserstoff, wenn wir den Wirtschaftsstandort Österreich schützen wollen.“ Ein „Aber“ müsse er aber wegen des Standorts anhängen. „Es ist schon wieder auf der grünen Wiese. Wir wollen uns noch genau anschauen, ob das wirklich dort sein muss“, so Kral. Bevor die Grünen über eine Umwidmung nachdenken wollen, sei überhaupt noch eine Fülle von Fragen zu klären. „Wie sieht es mit Ausgleichsmaßnahmen aus, welche Betriebsstättengenehmigung braucht eine solche Anlage, was hat die Gemeinde davon, was heißt das für unsere Feuerwehr und was geschieht mit der Abwärme“, nennt Kral gleich einige davon.

Trautmannsdorf hat bereits abgelehnt

SPÖ-Sprecher Josef Newertal erklärt, dass die SPÖ derzeit auch zu einem „Ja, aber“ neige. „Ja, die Bodenversiegelung ist ein Thema, aber es soll hier auch ein Beitrag zum Klimaschutz und zur CO2-Neutralität bis 2040 geleistet werden“, sagt Newertal, dass auch die Anlage selbst im Betrieb CO2-neutral funktionieren soll. Die SPÖ habe sich daher darauf verständigt, dass die Stadtgemeinde mit der OMV in Verhandlungen treten soll. „Für uns ist wichtig, dass die OMV dafür auch Beiträge zum Klimaschutz in der Stadt erbringt“. Je nachdem, was die Verhandlungen ergeben, könne man erst sagen, ob „wir als SPÖ dem Projekt zustimmen können“, betont Newertal, dass seiner Auffassung nach auch die OMV noch in der Phase der Projektentwicklung sei. Das bestätigt man auch bei der OMV. „Für die weitere Planung bedarf es enger Abstimmung mit der Gemeinde, Behörden und Grundeigentümer:innen. Abhängig von diesen erwähnten Abstimmungen und Planungsarbeiten wird eine Entscheidung zur möglichen Umsetzung des Projekts getroffen werden.“

Bevor die OMV mit diesen Projektplänen nach Bruck kam, war das ursprüngliche Ziel übrigens, die Anlage in der Gemeinde Trautmannsdorf zu errichten. Dort sprach man sich geschlossen dagegen aus. „Bei uns wird zubetoniert. Das geht so nicht mehr weiter. Da reden wir noch gar nicht davon, was in Enzersdorf und Bruck passiert“, erklärt Bürgermeister Johann Laa (ÖVP) die Ablehnung seiner Gemeinde. „Wenn man auf der B10 schaut, was rund ums Umspannwerk geschieht, kommt einem das Grauen. Dort wird auf zehn Hektar ausgebaut. Die Baustelle dauert bis 2030.“ Auch einem Vorhaben des Landes, neben dem Umspannwerk eine PV-Anlage zu errichten, erteilte Trautmannsdorf daher eine Absage.