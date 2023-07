Enzersdorf an der Fischa: Drogenfund am Spielplatz

Wie es in kleinen Gemeinden üblich ist, erfährt man morgens die Neuigkeiten entweder im Café oder beim Nahversorger.So auch am Donnerstag in Enzersdorf an der Fischa. Passanten haben Verwüstungen beim Spielplatz - konkret am Hartbodenplatz daneben - Müll und Verwüstungen entdeckt und tauschten sich mit der Frau des Bürgermeisters im ADEG-Markt dazu aus. Diese wiederum rief sogleich ihren Mann, Bürgermeister Markus Plöchl, auf den plan, der seine Mitarbeiter vom Bauhof vorbeischickte.

Die Erzählungen stellten sich schnell als wahr heraus. Neben Müll und offensichtlich absichtlichen Beschädigungen fand man auch Gras. Und zwar Gras, das dort definitiv nicht natürlich gewachsen ist. „Und bei Drogen am Spielplatz hört sich bei mir der Spaß auf. Hier sind täglich viele Kinder unterwegs. Der oder die Täter gefährden auch andere“, so Bürgermeister Markus Plöchl.

Die Gemeinde hat umgehend die Polizei informiert. Diese wertet nun die Spuren und auch die Bilder der Überwachungskameras aus. Nachdem es bereits öfter zu Vandalenakten in der Gemeinde kam, sind nun gewisse Plätze videoüberwacht. Das kann nun zu dem oder die Täter führen.

Plöchl will den Tätern aber eine Chance einräumen. „Wenn sich der oder die Täter auf der Gemeinde melden und freiwillig stellen sozusagen, werden wir gemeinsam eine Lösung finden.“