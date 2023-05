„Nahtlos in Carnuntum“ geht in die fünfte Runde

Das Nähevent „Nahtlos in Carnuntum“ im Landgasthaus Marc Aurel in Petronell-Carnuntum geht in die fünfte Runde. „Endlich werden nach Corona wieder die Nähmaschinen im großen Saal des Hotels rattern“, freut sich Organisatorin Christine Hanel. Genäht wird am 13. und 14. Mai.

„Wir werden wieder nach Herzenslust nähen, viel Neues lernen, uns austauschen und auch gemeinsam gut essen und feiern“, fasst Hanel das Programm zusammen. Die Teilnehmerinnen bringen ihre eigenen Nähmaschinen mit. Das Kursangebot umfasst das Arbeiten mit Over-oder Coverlock-Nähmaschinen (Maschinen für das Nähen spezieller Säume), eine Anleitung, wie man mit winzigen Stoffresten eine kleine nachhaltige Tasche näht, auch werden die Teilnehmerinnen in die Kunst des Korsagenähens eingeweiht.

Tombola und Cocktailabend im Rahmenprogramm

„Ich freue mich, die nähbegeisterten Mädels wieder zusammenzubringen, das bedeutet mir viel nach den Corona-Jahren“, meint Hanel. Apropos Mädels: Männer haben sich bis jetzt keine angemeldet. „Es werden aber mindestens zwei dabei sein, nämlich ein Masseur, der sich um die verspannten Schultern der Damen kümmern wird und DJ Tom, der am Abend für gute Musik im Weinkeller sorgt“, so die Organisatorin.

Daneben gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm wie einen Sektempfang, die Tombola für einen guten Zweck, einen Stoffverkauf zu Sonderkonditionen von der „Stoffprinzessin“ und einen Cocktailabend am Samstag bei Musik und Tanz. „In diesem Jahr ist es erstmals möglich, nur einen oder mehrere Kurse zu besuchen, ohne an der gesamten Veranstaltung teilzunehmen“, so die Organisatorin. Wer von auswärts kommt, könne im Hotel übernachten.

Die Anmeldung ist noch bis 7. Mai möglich. Nähere Informationen bei Christine Hanel unter 0664/73837252 und im Internet unter nahtlos.carnuntum@gmx.at oder der Facebookgruppe facebook.com/NahtlosNewsgroup.

Organistorin Christine Hanel wird auch ihren selbst gestalteten Stoff vorstellen. Foto: privat

