Brucker Feuerwehr will mit Action Day neue Mitglieder anlocken

„Wir brauchen Mitglieder.“ Das sagte Brucks Feuerwehr-Kommandant Claus Wimmer bereits zu Beginn des Jahres. Seither hat man auch mit einer Info-Veranstaltung bereits versucht, Verstärkung an Bord zu holen. Und dabei auch erste kleine Erfolge erzielt. Doch die Arbeit wird nicht weniger. Nun soll daher ein „Fire Action Day“ am 9. September der Bevölkerung einen Einblick in eben diese Arbeit geben und etwaigen Interessierten zeigen, dass das Leben bei der Feuerwehr spannend und abwechslungsreich ist. Das soll unter anderem bei kommentierten Einsatzübungen am Feuerwehr-Gelände demonstriert werden. Ein Imagefilm soll das Bild abrunden.

Aber auch die Unterhaltung soll nicht zu kurz kommen. So wird es Stationen für Kinder geben, bei denen aber ebenfalls Einblicke in das Feuerwehrwesen gegeben werden. So dürfen die Kids dabei auch löschen, sich mit Leinen und Knoten beschäftigten und die Einsatzbekleidung der Feuerwehr unter die Lupe nehmen. Natürlich dürfen auch die verschiedenen Fahrzeuge der Wehr besichtigt werden.

Bei einem Gewinnspiel warten Preise für Erwachsene und Kinder. Und auch das leibliche Wohl der Besucher wird nicht zu kurz kommen. Beginn ist um 14 Uhr m Feuerwehr-Haus.