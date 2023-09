Fire Action Day brachte der Brucker Feuerwehr neue Mitglieder

Es war tatsächlich ein Tag voller Action, den die Feuerwehr da auf die Beine gestellt hatte. Den ganzen Nachmittag lang konnten Kinder, aber auch Erwachsene, an verschiedenen Stationen die Feuerwehr besser kennenlernen. Man durfte die Fahrzeuge besichtigen und die Ausrüstung unter die Lupe nehmen, aber auch einen ausgiebigen Blick ins Feuerwehr-Museum werfen.

Die Feuerwehr hatte aber auch eine besondere Attraktion vorbereitet, die den Besuchern auch auf sehr lebendige Art einen Einblick in die Aufgaben einer Feuerwehr bei einem Einsatz geben sollte: Bei einer Show-Übung, die von Robert Gerstbauer kommentiert und erklärt wurde, zeigten die Kameraden, wie ein Einsatz abläuft. Vorab erläuterte Gerstbauer die unterschiedlichen Alarmierungsbilder bei einem Einsatz - von der Ausfahrt zu einem technischen Einsatz, meist nach einem Verkehrsunfall, über einen Schadstoffeinsatz bis hin zu einem Brandeinsatz. Nur bei einem Brandeinsatz und bei einer Menschenrettung werde jedoch mit der Sirene alarmiert, sagte Gerstbauer - und schon heulte die Sirene.

Für die Übung nahm man an, dass im Feuerwehrhaus ein Brand ausgebrochen war und mindestens eine Person von den Flammen eingeschlossen wurde. „Der Einsatzleiter gibt schon auf der Anfahrt entsprechende Anweisungen“, erklärte Gerstbauer den Zuschauern, bevor seine Kolleginnen und Kollegen mit Blaulicht auf den Feuerwehr-Vorplatz brausten. Dann konnten die Zuschauer beobachten, wie der Atemschutztrupp in das verrauchte Gebäude vordrang und nach kurzer Zeit die erste Person ins Freie rettete. Schon bald danach folgte die Rettung der zweiten Person, die auf dem „Spineboard“ aus dem Haus getragen wurde. Dazu erläuterte Gerstbauer die schwierigen Bedingungen, unter denen die Einsatzkräfte in so einem Fall arbeiten müssen. „In einem brennenden Raum hat es leicht 600 Grad Celsius“, veranschaulichte er. Durch die Verrauchung sei die Sicht im Gebäude meist stark eingeschränkt. Nach der erfolgreich absolvierten Schau-Übung galt es natürlich, alles wieder ordnungsgemäß zu verstauen und einsatzbereit zu machen. Für die Besucher gab es im Anschluss noch Snacks und Getränke und Gelegenheit zu zeigen, dass man bei der Feuerwehr auch ein gemütliches Beisammensein schätzt.

Für die Feuerwehr war der Tag jedenfalls ein Erfolg, wie sich zeigte. „Es hat sich mit heutigem Tag ein Pärchen gemeldet, welches die Beitrittserklärung heute schon unterzeichnet und abgegeben hat“, erzählt Feuerwehr-Kommandant Claus Wimmer am Abend hocherfreut. Für die Feuerwehr habe sich der Aufwand, der in den Tag investiert wurde, damit schon gelohnt, so Wimmer. Freilich werde dennoch weiter nach neuen Mitgliedern gesucht. Wer Interesse hat, solle sich einfach bei der Feuerwehr melden.