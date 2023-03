Brucker Feuerwehr erweitert ihr Kommando

Mit 255 Einsätzen im vergangenen Jahr lag die Brucker Feuerwehr zwar nicht auf einem Allzeithoch, aber „in Anbetracht der Tatsache, dass wir da schon noch unter Corona gelitten haben, ist es nicht wenig“, erklärte Kommandant Claus Wimmer bei der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bruck. Mit 189 entfiel der Großteil einmal mehr auf sogenannte „technische Hilfeleistungen“, womit vor allem Verkehrsunfälle gemeint sind. Die Lage an der Autobahn beschert der Brucker Feuerwehr hier traditionell eine hohe Einsatzrate. Dazu kamen 16 Brandeinsätze und immerhin auch 42 Fehlalarmierungen durch automatische Brandmeldeanlagen.

Der wichtigste Tagesordnungspunkt der Mitgliederversammlung war die Wahl eines zweiten Feuerwehrkommandant-Stellvertreters. Brandmeister Manuel Prikler hatte sich für das Amt zur Verfügung gestellt und wurde in geheimer Abstimmung mit überwältigender Mehrheit von der Mannschaft gewählt auch gleich angelobt. „Das Feuerwehr-Gesetz macht das möglich. Nachdem ich beruflich noch mehr als bisher gefordert bin, soll dadurch die interne Organisation erleichtert werden“, erklärt Wimmer und betont: „Das soll kein Ersatz für Matthias Petschka sein, sondern einfach eine Arbeitserleichterung für uns alle. Wenn wir beide mal nicht da sind, ist trotzdem jemand vom Kommando verfügbar. Und Manuel Prikler ist ein sehr kompetenter Kandidat, der auch von der Mannschaft akzeptiert wird“, so Wimmer. Außerdem wurde Michael Seewald zum Gehilfen des Leiters des Verwaltungsdienstes ernannt. „Er hat durch sein Engagement schon bisher gezeigt, dass er für die Aufgabe prädestiniert ist“, so Wimmer. Beide Kameraden werden künftig die Führungsebene der Feuerwehr mit ihrer Expertise unterstützen.

Bei seinem Ausblick auf das kommende Jahr ging Wimmer vor allem darauf ein, dass die Feuerwehr dringend neue Mitglieder sucht. Derzeit zählt die Wehr 65 Mitglieder, 13 davon sind allerdings Reservisten. „Und wir haben insgesamt ein relativ hohes Durchschnittsalter. Die Herausforderungen werden immer mehr“, verweist Wimmer etwa auf das erklärte politische Ziel die Einwohnerzahl auf 10.000 zu steigern und die zahlreichen Betriebsansiedelungen im Stadtgebiet. Mit einer umfassenden Kampagne will man daher neue Mitglieder für den Dienst bei der Feuerwehr begeistern. Zusätzlich zu Aufrufen in Aussendungen und über soziale Medien findet am 30. März um 19 Uhr ein Informationsabend im Feuerwehrhaus statt. Dort kann man direkt vor Ort den Dienstbetrieb kennenlernen und im persönlichen Gespräch mögliche Tätigkeitsbereiche erfragen.

Die Mitgliederversammlung ging mit den Grußworten von Vizebürgermeister Roman Brunnthaler (SPÖ) und Gemeinderat Siegfried Steurer-Thimm (Bürgerliste) zu Ende.

