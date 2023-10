Mitreißende Lesung aus einem Kriegstagebuch

Zu zwei Veranstaltungen der besonderen Art lud die Edmund-Adler-Galerie vergangenen Samstag- und Sonntagabend: Unter dem Titel „Ein Humanist erlebt den Zweiten Weltkrieg“ fand jeweils eine Lesung in den ehrwürdigen Räumlichkeiten des Schlosses aus den Tagebüchern und Briefen des langjährigen und mittlerweile verstorbenen Mannersdorfer Gemeindearztes Karl Gottschy statt.

Sein Sohn Wolfgang Gottschy berichtet in der Eröffnungsrede vom Fund der beiden Tagebücher und tausender Briefe auf dem Dachboden seines ehemaligen Mannersdorfer Bauernhauses und Geschäfts für „Tischkultur und Hausrat“. In mühevoller und akribischer Durchsicht und Sortierung der Dokumente mit seiner ehemaligen Mitarbeiterin Stefanie Spenker, wurden die beiden mit Bleistift verfassten und sehr schwer lesbaren Tagebüchlein in zweijähriger Arbeit transkribiert.

Aus dem nun entstandenen Werk mit dem Titel „Kriegstagebuch“ wurden Auszüge und Passagen aus dem Tagebuch und dem Briefwechsel des Frontarztes mit seinen Eltern präsentiert, professionell und empathisch vorgetragen von Kulturstadtrat Hans Kopf, der sich „sehr geehrt fühlt und seit Jahrzehnten in freundschaftlicher Verbindung und entfernter Verwandtschaft zur Familie Gottschy steht.“

An beiden Tagen waren die Veranstaltungen mit jeweils über 100 Gästen restlos ausgebucht. Untermalt mit Originalfotografien Gottschys von den diversen Stationen seines Einsatzes als Chirurg an Front zur ehemaligen Sowjetunion wird vom Autor etwa die „bolschewistische Architektur“ Kiews nüchtern beleuchtet und mit den „filigranen Bauten“ Lembergs verglichen. Dabei wählt er sorgsam seine Worte, drückt sich äußerst gewählt aus und zitiert ab und an auch aus den Werken Schillers.

Kompromisslos geht er auf der anderen Seite auch sehr anschaulich auf die unfassbaren Gräuel des Krieges ein, wenn er etwa am 22. Februar 1943 in sein Tagebuch notiert: „Heute Nachmittag konnte ich die verheerende Wirkung unserer Stukas (Anm.: Sturzkampfflugzeug der deutschen Wehrmacht) sehen. Neben demolierten Häusern lagen kampfunfähige Panzer, tief ist die Erde aufgewühlt und die Kadaver von Pferden und abgerissenen Russenleibern bedeckten den Schnee.“

In den zahlreichen Briefen an seine Eltern geht er durchaus kritisch mit der Gesamtsituation um, wenn er die Frage stellt: „Dieser verdammte Krieg, wie lange soll dieses gegenseitige Morden noch weitergehen?“ Während der Lesungen herrscht absolute Stille, das Publikum ist gebannt von den wortgewaltigen Schilderungen und „sehr gerührt“, wie Sohn Wolfgang erklärt: „Mit solch überwältigenden Reaktionen hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet und ich freue mich sehr, dass wir alle gemeinsam dieses Projekt bewerkstelligen konnten.“ Interessierte können das Werk jeden Sonntag in der Edmund-Adler-Galerie erwerben oder Wolfgang Gottschy direkt kontaktieren.