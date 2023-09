Podiumsdiskussion in Bruck: „Umstieg aufs Rad bringt Lebensqualität“

Die Radlobby Bruck hat zum Thema „Radfahren in und um Bruck“ am Donnerstag eine Podiumsdiskussion im Stadttheater organisiert. „Radlobby“-Sprecher Wolfgang Hohenauer hatte die Experten Peter Wallaszkovits (Mobilitätszentrale Burgenland), Bernd Hildebrandt (Radland NÖ), Wolfgang Berger (BOKU Wien), Dieter Schmidradler (Verkehrswende) und Christoph Watz (Katholische Aktion) eingeladen, ihren Standpunkt zum Thema zu referieren, moderiert wurde die Diskussion von Rudi Puchinger. Eingangsstatements zur Situation der Radwege in Bruck beziehungsweise Bruckneudorf brachten Brucks Stadtrat Josef Newertal und Bruckneudorfs Bürgermeister Gerhard Dreiszker (beide SPÖ).

Einig waren sich alle, dass Radfahren Gesundheit und Lebensqualität bringe und entsprechend gefördert werden müsse. Vor allem im Osten Österreichs sei dafür noch zu wenig Bewusstsein vorhanden. „Um neue Leute für den Umstieg aus Rad zu gewinnen, muss man sich die Menschen anschauen und auf ihr Sicherheitsgefühl achten“, sagte etwa Wolfgang Berger von der BOKU. Vor allem gemischter Verkehr mit zu geringem Abstand beim Überholen oder zu schmale Radfahrstreifen trügen nicht zu subjektivem Sicherheitsgefühl bei.

Peter Wallaszkovits und Bernd Hildebrandt schilderten, wie das Burgenland beziehungsweise Niederösterreich das Radfahren förderten. So wird das Burgenland in den nächsten fünf Jahren 25 Millionen Euro in das Radwegenetz investieren. Auch Niederösterreich will zum Umstieg aufs Fahrrad motivieren: „Die Menschen sollen ihr Mobilitätsverhalten überdenken, mit der Initiative NÖ radelt und Förderungen wollen wir dazu beitragen“, meinte Hildebrandt.

Experte Wolfgang Berger zeigte, dass Radfahren im Kontext aller Verkehrsteilnehmer, von Autos bis zu den Fußgängern, gesehen werden müsse. Er plädiert für Senkung der Tempolimits und als Ergebnis einen „geschwindigkeitsreduzierten Mischverkehr“. Sein Resümee: „Radfahren als gleichberechtigte Mobilitätsform macht Sinn“.

Bruck will Radwegenetz ausbauen

Publikumsfragen betrafen vor allem die Situation in der Bezirkshauptstadt selbst, wo etwa ein Umstieg aufs Fahrrad zur Verbesserung der Parkplatzknappheit beitragen könne. Auch eine Verringerung des Parkplatzangebots könne laut Gemeinderat Roman Kral (Grüne) mithelfen, die Lage zu entschärfen. Brucks Verkehrsstadtrat Felix Böhm (Liste Bruck-Wilfleinsdorf) kündigte einen Ausbau des Radwegenetzes in Bruck an, die Stadt interessiere sich beispielsweise für die stillgelegte Trasse der Bahn, auf der eine direkte Verbindung „vom Interspar bis zum Eco-Plus“ als Radweg geschaffen werden können. „Auch die Schulen liegen alle in der Nähe der Trasse“, wie Brucks Stadtamtsdirektor Matthias Hirschmann anmerkte.

Resümee des Abend laut Moderator Puchinger: „Im öffentlichen Raum muss Platz für alle sein“. Um das Thema weiter zu vertiefen, lädt die Radlobby zur Ideenbörse am 17. Oktober umd 19 Uhr in die „Pizzeria Haas“ auf dem Hauptplatz.