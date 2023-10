Truppenübungsplatz baut Fuhrpark aus

Dabei handelt sich um Fahrzeuge des Typs Mitsubishi L200. Drei davon besitzen keinen Heckaufbau und sind mit einer Seilwinde versehen, um die Bedürfnisse des Heeresforstes besser abdecken zu können. Die übrigen finden für Absperrdienste, Sicherheits-, Kontroll- und Versorgungsfahrten Verwendung. Besonders auffällig ist, dass die Fahrzeuge nicht in den klassischen grünen Tarnfarben erscheinen, sondern rotbraun sind. Truppenübungsplatzkommandant Markus Ziegler nennt als Grund hierfür, „damit diese Fahrzeuge eindeutig von den grünen oder tarnfarbenen Kraftfahrzeugen der übenden Truppe optisch unterschieden werden können. Somit kann es zu keinen Verwechslungen mit sich in Einsatzvorbereitung befindlichen Truppen und Einheiten, die der Aufrechterhaltung des Betriebes dienen, kommen.“ Die Anschaffung dieser Fahrzeuge, deren Preis sich auf etwa 400.000 Euro beläuft, war "von immenser Wichtigkeit“, wie Ziegler betont, denn „es ist zum ersten Mal seit den letzten 10 Jahren möglich, einen geordneten Betrieb zu fahren- bis jetzt waren wir in einem Notbetrieb mit zu wenig Fahrzeugen.

Nun ist jedes Element selbst beweglich, was unsere Aufgaben wesentlich erleichtert.“ Die Bestellung, die über das Verteidigungsministerium erfolgte, ging laut Kommandanten recht „schnell und unproblematisch“ vonstatten, da es sich um handelsübliche Gefährte handelt. Als nächste wichtige Beschaffungen stehen zwei Lastkraftwagen mit Dreiachskipperfunktion für den Bau und Erhalt der Straßen am TÜPl, sowie ein gepanzertes Löschfahrzeug an. Ziegler dazu: „Da es sich dabei um unser aller Steuergeld handelt, ist es dem österreichischen Bundesheer ein besonders großes Anliegen sorgsam und ökonomisch damit umzugehen.“ Die neuen roten Fahrzeuge sind bereits jetzt im Dienst und auch in den umliegenden Gemeinden vermehrt sichtbar sein.