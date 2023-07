Bruck will den Stadtrand besser erreichbar machen

Wer derzeit in das Ecoplus-Areal am äußersten Stadtrand von Bruck gelangen will, hat die besten Chancen mit dem Auto. Radwege oder öffentliche Anbindungen sind Mangelware. Das ist nicht nur für die Menschen, die im Einkaufszentrum shoppen wollen ein Problem, sondern auch für so manchen Mitarbeiter der zahlreichen Betriebe, die dort oder im Industriegebiet arbeiten.

Daher will man dieses Thema nun mit einem eigenen Mobilitätskonzept angehen. „Wir wollen eine klimaschützende Anbindung schaffen“, sagt Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ). In einem ersten Schritt hat die Stadt alle Unternehmer - beginnend bei der Florianistraße bis hinaus zur Autobahn - zu einem Netzwerktreffen geladen. „Es waren alle sehr angetan, dass wir das initiiert haben“, freut sich Weil.

Fahrrad-Tangente ist „wichtige Achse“

Thematisiert worden sei dabei unter anderem die schon lange geforderte Fahrrad-Tangente entlang der alten Petronellerbahn-Trasse. „Das ist eine wichtige Achse, auch für die Anbindung des Wirtschaftsparks Ost“, so Weil. Derzeit befindet sich die Trasse von der Stadtgrenze bis zur Firma Mars schon im Eigentum der Stadt. „Wir wollen auch das letzte Teilstück bis zur B10 noch erwerben“, so Weil. Nun gehe es darum, die Trasse ins öffentliche Gut zu übernehmen. Ein diesbezügliches Schreiben sei bereits ans Klimaschutzministerium ergangen. „Wir hoffen, dass das bis zum Frühjahr 2024 über die Bühne ist“, so Weil.

Auch Verkehrsstadtrat Felix Böhm (Bürgerliste) sah das Treffen als „sehr positiv“. Er betont, dass es sich dabei um ein erstes Kennenlernen gehandelt habe. Konkrete Inhalte habe man dabei noch nicht präsentiert. „Es geht um ein umfassendes Mobilitätskonzept. Das beinhaltet Radwege, aber zum Beispiel auch die Anbindung vom Bahnhof weg und auch um Fahrradboxen, damit Beschäftigte, die mit dem Zug kommen, dann mit dem Fahrrad weiterfahren können“, erklärt Böhm.

Beim Netzwerktreffen wollte man auch mit den Unternehmern ins Gespräch kommen, um einen Eindruck von deren Zukunftsplänen im Hinblick auf Beschäftigungszahlen zu bekommen. Auch ein Vertreter des großen Pharmakonzerns Boehringer-Ingelheim, der im Industriegebiet ein Werk errichten wird, war dabei anwesend. „Das Thema ist natürlich, wie bekommen die Firmen Beschäftigte zu ihrem Betrieb“, so Böhm. Dabei könnten künftig auch lokale Busse eine Rolle spielen. „Das könnten Werksbusse sein oder auch ein Mikro-ÖV-System. So weit sind wir derzeit noch nicht“, so Böhm. Das Unternehmer-Treffen soll jedenfalls nur das erste von mehreren gewesen sein. Unterstützt würden die Pläne für ein derartiges Mobilitätskonzept auch von Ecoplus.