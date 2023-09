Großes Mobifest zum Auftakt in der Brucker Fuzo

Die Mobilitätswoche soll Denkanstöße geben, auf Alternativen zum Auto umzusteigen. In Bruck versucht man seit einigen Jahren, mit einem umfangreichen Programm von 16. bis 22. September, die Leute zu motivieren, öfter umweltschonende Fortbewegungsmittel zu nutzen. Nach dem Ableben von Christian Vymetal hat heuer seine Nachfolgerin als Umweltstadträtin Tina Heissenberger (ÖVP) seinen Part im Organisationsteam übernommen. „Die Helfer aus dem Vorjahr kamen mir mit Mails, Namen von Unterstützern und den alten Gesprächsprotokollen zu Hilfe, sodass ich rasch die Zuversicht gewann, dass wir das gemeinsam schaffen können“, so Heissenberger. Das Programm steht, es wird auch heuer wieder die ganze Woche hindurch zahlreiche Aktivitäten geben.

Den Auftakt soll heuer ein Mobifest bilden. Am Samstag, den 16. September wird mit einer gemeinsamen Radrundfahrt der KEM-Gemeinden in den Tag gestartet. Die KEM ist die Klima- und Energie-Modellregion, die sich aus Bruck, Höflein und Göttlesbrunn zusammensetzt. Erklärtes Ziel ist also, dass möglichst viele diese drei Gemeinden am Samstag erradeln. Gestartet wird zwischen 9.30 und 10.30 Uhr jeweils in Bruck in der Fuzo, in Höflein vor dem Gasthof Prinz und in Arbesthal am Festplatz. Wer sich alle drei Stationen im Stempelpass abstempeln lässt, kann ab 12.30 Uhr in der Brucker Fuzo an einer Verlosung teilnehmen.

Eine Woche volles Programm

Dort wartet außerdem eine ökumenische Segnung auf die Radfahrer und alle übrigen Gäste, sowie ein buntes Rahmenprogramm, das von Hüpfburgen und Kinderpolizei über Infostände zu den Themen Radfahren und klimafreundliche Bewegung bis hin zu skurrilen Rädern des „Radlsalon“ aufwartet. Für die Stärkung der Gäste sorgt Thomas Scherhaufers Pop-Up-Restaurant.

Außerdem stehen in der Mobilitätswoche auch wieder die begehrten Führungen durch Schloss Prugg auf dem Programm (Anmeldung erforderlich: www.schlossprugg.com/führungen). Am Sonntag wird überdies wieder in die evangelische Matthäuskirche geradelt, im Stadtgraben gibt's Zumba und Andreas Bankhofer vom Museumsverein lädt zum „Ge(h)schichtlichen Rundgang durch die Innenstadt“. Der Kneipp-Aktiv Club veranstaltet Fahrrad-Geschicklichkeitstrainings für Volksschüler und die Radlobby Bruck lädt am 21. September um 19 Uhr ins Stadttheater zur Podiumsdiskussion „Wie sicher ist Radfahren im Alltag“. Alle Detailinfos zum Programm unter www.bruckleitha.at