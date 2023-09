Vernissage „Maskerade“ lockte zahlreiche BesucherInnen an

Der „Trainierende an der Leinwand“, wie sich der Mannersdorfer Künstler Franz Wurm gerne selbst bezeichnet, beeindruckte vergangenen Samstag mit seiner Ausstellung in den ehrwürdigen Räumlichkeiten des Schlosses Mannersdorf. Wurm, der vor rund 15 Jahren seine Leidenschaft für die Malerei entdeckte und zunächst mit Porträts begann, sieht „das Malen eher als sportliche Herausforderung, denn als intellektuelle", so der Autodidakt. Seine Kunstwerke beinhalten stets Menschen- zumeist Frauen in kunstvollen Verkleidungen vor buntem Hintergrund mit teils skurrilen Figuren und Objekten umgeben. Seine Kunstwerke haben bewusst keine Titel oder Beschreibungen, um der Fantasie des oder der Betrachtenden freien Lauf für Interpretationen zu lassen. Wurm: „Ich verfolge bei meiner Arbeit keine politische oder sozialkritische Botschaft, ich möchte einfach nur schöne Bilder malen, die ich mir auch gerne daheim aufhängen würde.“ Inspirieren lässt sich der Künstler von Fotografien und allem, „was sich so in meiner Umgebung tut und was man zu sehen bekommt.“

Die Veranstaltung, der rund 70 Gäste beiwohnten, wurde vom Kurator der Galerie, Michael Schiebinger, feierlich eröffnet. Den Satz, den er laut eigenen Angaben im Vorfeld am häufigsten gehört hatte, war: „Ich wusste gar nicht, dass der Franz malen kann.“ Dem schloss sich auch Kulturstadtrat Johan Kopf (LIM) an: „Ich kenne Franz nun schon seit Jahrzehnten, dass so viel Talent in ihm steckt, habe ich bis vor kurzem aber nicht gewusst. Er ist eine absolute Bereicherung für die Mannersdorfer Kulturszene.“ Das wohl größte Lob erhielt Wurm allerdings, von der ehrenamtlichen Helferin der Galerie, Christine Amelin, die in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu Wurm steht: „Das Motto von Edmund Adler, das auch immer wieder in seinen Werken wiederkehrt ist, dass die Augen das Tor zur Seele sind. In den Werken von Franz erkenne ich das Schaffen Adlers wieder, mit modernem und zeitgenössischem Touch.“ Die Ausstellung ist von 10. September bis 1. Oktober jeweils sonntags von 14:00-17:00 Uhr zu besuchen.