Sommerein: Bushaltestellen nicht mehr zeitgemäß

Nachdem die zuständige Bezirkshauptmannschaft und Straßenmeisterei in den vergangenen Wochen sämtliche Bushaltestellen im Ort einer genaueren Inspektion unterzogen hatten, kam man zum Entschluss, dass zwei Haltestellen entlang der Hauptstraße nicht mehr zeitgemäß sind und auf den neuesten Stand der Dinge gebracht werden müssen. Dabei handelt es sich vor allem um adäquate Sitzmöglichkeiten, sowie eine Überdachung. Die weitaus größte Baustelle wird allerdings der Busstopp „Am Kirchenplatz“ darstellen. Dieser muss nämlich sogar um einige Meter versetzt werden, da zeitgemäße Sicherheitsregeln, wie etwa barrierefreier Zugang und eine angemessene Standhöhe nicht gewährleistet werden können. Zudem weist der aktuelle Standort Sicherheitsmängel aufgrund der Lage zum angrenzenden Parkplatz und der vielbefahrenen Kirchenplatz Straße auf. Vor allem diese Haltestelle, wird von zahlreichen Kindern auf dem Weg zur Volksschule frequentiert. „Daher beginnen bereits diese Woche die Umbauarbeiten, da in den Ferien weniger los ist“, erklärt Bürgermeister Karl Zwierschitz, und fährt fort: „Wenn die Haltestelle an Ort und Stelle bleiben würde, müsste man den kompletten Parkplatz vor der Kirche umbauen, und das wäre völlig kopflos, daher erscheint die Versetzung um ein paar Meter als die beste Lösung.“ Die Umarbeiten beginnen am 17. Juli und sollen zügig abgeschlossen werden. Die Kosten für den Umbau aller drei Haltestellen belaufen sich auf 136.000€.