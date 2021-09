Gegen 12.45 Uhr war es unmittelbar nach einer Kurve zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, in den insgesamt drei Fahrzeuge verwickelt waren. Ein Fahrzeug kam dabei am Straßenrand auf der Seite zum Liegen, die beiden weiteren Fahrzeuge wurden 30 beziehungsweise 60 Meter weiter in ein Feld geschleudert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die insgesamt vier Verletzten bereits von Ersthelfern versorgt. Es war glücklicherweise keine Person mehr im Fahrzeug eingeschlossen.

Die Verletzten wurden mit den Rettungswägen ins Krankenhaus gebracht, die Unfallfahrzeuge von den Feuerwehren Moosbrunn und Unterwaltersdorf mittels Kran geborgen. Die L150 musste für die Dauer der Bergung gesperrt werden.