Sommereiner ÖVP bekommt neue Gemeinderätin

Katrin Weiss ist 31 Jahre alt und „lebt schon ihr ganzes Leben in Sommerein“, wie sie stolz erzählt. Nach der Matura in der HTL Mödling begann sie in Wien bei der STRABAG als Kalkulationstechnikerin zu arbeiten, was sie bis heute tut. Seit 2018 ist sie glücklich verheiratet und erwartet im Jänner des kommenden Jahres ihr erstes Kind. Neben ihrem Engagement als Oboistin im Musikverein Sommerein errichtet sie gerade in ihrem Wohnort ein Eigenheim in der Nähe ihrer Eltern. 2020 trat der ÖVP und ist seit letztem Jahr im Pfarrgemeinderat vertreten. „Man kann sagen, dass ich schon immer eine eher christlich-soziale Prägung hatte,“ erklärt Weiss. Das vakante ÖVP-Mandat im Gemeinderat wird sie bekleiden, nachdem Gemeinderätin Eva Moser vor kurzem aus persönlichen Gründen ihr Amt niedergelegt hatte.

Den Vorsitz des Prüfungsausschusses wird künftig Parteikollege Arno Berr übernehmen. Weiss hingegen wird sich in Zukunft unter anderem im Feldwegeausschuss einbringen und besonderes Augenmerk auf die „Dorfgemeinschaft“, die „ihr besonders am Herzen liegt“ richten, „denn ich möchte in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, meine eigenen Kinder großziehen werde und auch meinen Lebensabend verbringen möchte, aktiv mitgestalten.“ Die geschäftsführende ÖVP-Parteiobfrau Christine Besser „bedankt sich bei Eva Moser für ihr Engagement und freut sich, dass „sich Katrin trotz Beruf und Hausbau dazu entschieden hat, Verantwortung in unserer Gemeinde zu übernehmen.“