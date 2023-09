36 Brucker Kinder werden zu Musicalstars

Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie Juci Janoska und ihr Team an Profi-Künstlern innerhalb weniger Wochen aus einer bunt gemischten Gruppe von Kindern wahre Musicalstars machen. 36 Kinder und Jugendliche aus dem Brucker Raum sind es dieses Mal, die in insgesamt sieben mehrstündigen Workshops zu Darstellern in „Lilly und die wilden Räuber“ werden. Lilly, die Tochter des Räuberhauptmannes Reuäugen soll zu ihrem Geburtstag in die Geheimnisse des Räubergeschäfts eingeweiht werden. Sie lehnt es aber ab zu stehlen und läuft davon. Im Wald trifft sie auf Prinzessin Waltraud Florenzia Gertrude III. von Hohennas. Sie befreit Lilly von den Sumpfhexen, angeführt von Juci Janoska selbst, die ihre Stimme stehlen wollen. Zum Dank verrät Lilly, dass die Räuber planen, das Königsschloss zu überfallen. Gemeinsam schmieden die beiden Mädchen einen Plan, um ihren Eltern eine Lehre zu erteilen.

„Mit den Hauptdarstellern proben wir öfter, erzählt Rabauki-Chefin und künstlerische Leiterin Juci Janoska, dass für diese Rollen hochbegabte Kinder und Jugendliche zum Zug kommen. Einige von ihnen sind schon seit mehreren Jahren fixer Bestandteil des Lilly-Ensembles. So etwa Lora Geyer, die bereits seit acht Jahren mitspielt. „Ich habe in der zweiten Volksschule begonnen“, erzählt die heute 15-Jährige. Sie spielt heuer die Kammerzofe. „Zum Teil kennt man die Leute schon richtig gut, aber auch neue kommen immer dazu und man unterstützt sich einfach gegenseitig“, so Geyer.

Aber auch Lisa Hilfka, die schon mehrfach die zweite Hauptrolle spielte, und heuer erstmals in die Rolle der Lilly schlüpft, ist schon eine erfahrene Rabauki. Erst zum zweiten Mal dabei ist heuer Vanessa Deimbacher (15). Auch sie ist hellauf begeistert: „Es ist wie eine Familie. Alle halten zusammen. Man lernt extrem viel an Technik von Gesang und Schauspiel. Ich kann es nur jedem empfehlen“, so Deimbacher.

Die Erfahrungen der Kids spiegeln das wieder, was Janoska bei den Musical-Projekten wichtig ist: „Es ist egal, ob man mal Musicalprofi werden will. Es geht um Teamgeist auf Augenhöhe. Jeder kann mitmachen.“ Einige ganz schüchterne Kinder seien bei den Workshops schon zu wahren Profis herangewachsen. Manche haben sogar eine entsprechende berufliche Laufbahn eingeschlagen, wie etwa Eva Goldenitsch. „Sie spielt heuer eine Erwachsenen-Hauptrolle. Sie war früher ein kleines Rabauki-Kind und studiert jetzt professionell Musical“, erzählt Janoska stolz.

Die öffentlichen Aufführungen des neuen Lilly-Musicals finden am Samstag, 16. September um 11 und um 15 Uhr im Stadttheater statt. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 12 Euro für Kinder und 18 Euro für Erwachsene in allen Filialen der Sparkasse und Erste Bank.