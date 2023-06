Jugendzentrum Mannersdorf veranstaltet Konzerte

In Kooperation mit der Stadtgemeinde fungiert das Jugendzentrum Mannersdorf (JUZ) seit kurzem als Veranstaltungs- und Austragungsort für allerlei musikalische Darbietungen. Dabei kann sich jede Band, Gruppe oder Ensemble, egal welchem Genre sie angehören oder welcher Altersgruppe melden und die Räumlichkeiten des JUZ als Bühne nutzen. „Wir wollen vor allem Jugendlichen eine Plattform bieten, damit sie erste Erfahrungen vor Publikum sammeln können,“ erklärt die engagierte Leiterin des JUZ, Sandra Murr. Das erste Konzert dieser Art fand vor kurzem bereits statt: die bereits bekannte Truppe „Essigschurkerl“ aus Stixneusiedl, die mit zahlreichen Groupies anreisten, boten den über 100 Gästen, bestehend aus Alt und Jung, einen fulminanten Konzertabend. Murr dazu: „Wir haben mit so einem großen Erfolg und einer derartig positiven Resonanz gar nicht gerechnet. Uns sind zu später Stunde sogar die Getränke ausgegangen.“ „Die jugendlichen Mitglieder des JUZ zeigten bei der Organisation und der Durchführung großen Einsatz“, erzählt Murr stolz. Der Erlös dieser und ähnlicher Konzerte kommt natürlich dem JUZ beziehungsweise den Jugendlichen zugute. Geplant sind jährlich bis zu vier solcher Events. Dabei soll vor allem unbekannten und regionale Gruppen eine Plattform geboten werden. Die nächste Veranstaltung ist bereits für den 22. Juli geplant- das sogenannte „18er Festl“, das zu Ehren eines Jugendlichen veranstaltet wird, der am Anfang des Jahres unter tragischen Umständen aus dem Leben geschieden ist und zu diesem Zeitpunkt seinen 18. Geburtstag gefeiert hätte. Murr ruft sämtliche Bands auf sich über jegliche sozialen Medien oder über die Telefonnummer 0664/88313501 bei ihr zu melden.