Konzert „Cello pur“ in Wildungsmauer

Seit Jahren durchforsten sie das wenig bekannte, aber reichhaltige Repertoire für zwei Celli, um die schönsten Funde mit dem Publikum zu teilen: Die Virtuosen Uta Korff und Christophe Pantillon werden am Freitag, 27. Oktober um 17.30 Uhr in der romanischen Pfarrkirche in Wildungsmauer ein Konzert geben. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Sergej Prokofiev und der englischen Cellistin und Komponistin Zoe Martlew. Diese schrieb ein musikalisches ‘Gebet’, in dem das Cello wie ein „Oud“ klingt, also wie eine orientalische Laute. Der Hintergrund der Komposition ist leider nur zu aktuell: Gewidmet ist das Gebet nämlich Kindern, die in Gegenden leben, wo Krieg herrscht und bombardiert wird.

Vortragende treten in der ganzen Welt auf

Die Musiker treten nicht nur im Konzertsaal, sondern auch regelmäßig in Seniorenheimen, Schulen, Kirchen und Krankenhäusern auf. Im Mittelpunkt steht in jedem Fall das musikalische Erleben und die Begegnung mit Musik. Ihre Konzerttätigkeit führte sie nach Wien, Berlin, Zürich und zu mehreren Festivals in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Uta Korff wurde in Ludwigshafen (Deutschland) geboren und begann ihr Studium in Mannheim und Düsseldorf. Mit der bekannten Cellistin Angelika May kam sie nach Wien an die Hochschule für Musik, an der sie nach dem Diplom als Assistentin viele Jahre lang unterrichtete. Als Mitglied des Wiener Kammerorchesters tritt sie regelmäßig in Europa, Japan, USA und Südamerika auf. Die Kammermusik und das Unterrichten führten sie bis nach Indien und in die Mongolei.

Christophe Pantillon stammt aus Neuchâtel (Schweiz). Nach seinem Studienbeginn in Basel bei Heinrich Schiff führte ihn sein Weg nach Wien zu Valentin Erben (Alban Berg Quartett), nach Manchester zu Ralph Kirshbaum und nach Sienna zu Mischa Maisky. Als Mitglied des „aron quartett“ ist er regelmäßig bei verschiedenen Festivals und bekannten Konzertreihen in der ganzen Welt eingeladen. Er unterrichtet in Wien und gibt Workshops in der Schweiz, Frankreich, Argentinien und USA.