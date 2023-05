In Mannersdorf kann man die „Königin der Instrumente“ kennenlernen

Die Mannersdorfer Musikschule hat am ersten Juni-Wochenende ein dichtes Programm geplant. Den Anfang machen schon von 30. Mai bis 2. Juni die Orgeltage, die die Musikschule in der Volksschule veranstaltet. In Kooperation mit der Pfarre Sankt Martin und der Volksschule haben die Schüler der dritten und vierten Klassen die Möglichkeit, im Rahmen eines Workshops die sogenannte Königin der Instrumente, die Orgel, zu erforschen. „In diesem Workshop lernen die Kinder mit dem ,Orgelkids'-Bausatz die technische Funktionsweise einer Orgel kennen und verstehen“, erklärt Musikschul-Direktorin Stefanie Novotny. Durch das gemeinsame Zusammenbauen des kleinen voll funktionstüchtigen Instruments lernen die Kinder die verschiedenen Arten der Orgelpfeifen kennen, aber erfahren auch, was Register sind und warum eine Orgel nicht ohne Wind erklingen kann.

Den gleichen Workshop mit dem Titel „Orgel hautnah“ bietet die Musikschule am 2. Juni um 18 Uhr im Pfarrhof Mannersdorf auch interessierten Jugendlichen und Erwachsenen an. Anmeldung unter musikschule@mannersdorf-leithagebirge.gv.at

Nur zwei Tage später, also am 4. Juni, um 11 Uhr veranstaltet die Musikschule dann erstmals ein großes Schlosskonzert. Dabei bringen die Schüler der Musikschule das ganze Schloss Mannersdorf zum Erklingen. „Das Konzert beginnt im Marie-Theresiensaal, die Schüler:innen führen dann mit ihren Beiträgen durch das ganze Gebäude weiter über die Gänge und die Edmund Adler Galerie. Den großen Abschluss machen die drei großen Ensembles (Big Band, Gitarrenorchester und Schlagwerkensemble) im Hof, wo sich die Zuhörer auch über eine traditionelle Heurigen-Verköstigung freuen können“, so Novotny.

