Kinder ab 18 Monaten musizieren im Trautmannsdorfer „Musikgarten“

Aufgrund des großen Interesses aller Gemeinden wurden die Kurse zur musikalische Früherziehung nach der Pandemie wieder ins Leben gerufen. Zum einen gibt es nun den „Musikgarten“, dies ist ein Eltern-Kind Kurs für Kinder im Alter von 18 Monaten bis 3 Jahren. Zum anderen das „Elementare Musizieren“, dieses ist für Kinder im Alter von 3 1/2 bis 6 Jahren gedacht. Neu ist, dass die Kurse im Gebäude der Volksschule abgehalten werden. Aus diesem Grund bedurfte es der Anschaffung eigener Instrumente, wie diverser Instrumente aus dem ORFF Instrumentarium (Klangfrosch, Stirring Drum, Triangeln, Shaker, Glockenstäbchen, Glockenspiel). Die Gemeinde Trautmannsdorf finanzierte den Ankauf. „Ganz besonders freuen wir uns über die „Ocean Drum“: Die Trommel ist eine beidseitig bespannte Rahmentrommel. Durch die Perlen im inneren des Korpus erklingt ein Rauschen, welches an das Meer erinnert“, so Stefanie Novotny, Leiterin der Musikschule Mannersdorf.

Bürgermeister Johann Laa freut (ÖVP) sich über das neue Angebot, auch, weil „die musikalische Früherziehung die Basis für die vier überaus erfolgreichen Blasmusikkapellen in der Gemeinde Trautmannsdorf ist“, so Laa.

Novotny zeigt sich überzeugt: „Die Kurse im Elementaren Musizieren bilden die Basis der Musikschule. In ihnen kommen die Kinder vertiefend mit Musik in Berührung, lernen die wichtigsten musikalische Grundbegriffen, tanzen, singen und lernen die verschiedensten Instrumente kennen. Gefördert wird ihr Interesse an Musik. Natürlich hofft die Musikschule, dass sie im Anschluss ein Instrument weiter lernen wollen. Gerade im Bereich der Blasmusik ist die Gemeinde Trautmannsdorf stolz auf ihre Trachtenkapelle und wir hoffen, dass aus den Reihen der Musikschule viele Kinder ihr Talent auch in der Trachtenkapelle zeigen wollen“.