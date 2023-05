Betriebe im Brucker Bezirk: „Wir profitieren“

Laut der Himberger Floristin Eva Baitschew lägen heuer vor allem Pink und diverse Rosatöne im Trend. Foto: la Fleur, la Fleur

„Der Muttertag ist auf umfangreiche Art lukrativ für das Blumengeschäft: Wegen des langen kalten April hat sich die Gartensaison nach hinten verschoben, genau in der Mutteragswoche wird es sommerlich. Betrifft, Gartenbepflanzen, Gemüsegarten, es blüht halt überall, das fördet den Verkauf“, sagt Johann Bruckmoser, Geschäftsinhaber der Fischamender Blumenstube.

Eva Baitschew vom Blumengeschäft „la Fleur“ in Himberg sieht das ähnlich. Für sie ist der Muttertag „neben dem internationalen Frauentag ein sehr wichtiger Tag in der Gesellschaft“ und habe denselben Stellenwert wie der Vatertag. Die Eltern gehörten schließlich geehrt und hochgehalten, meint sie. „Als leidenschaftliche Floristin und Geschäftsfrau kann ich nur hoffen, dass die Leute trotz der Teuerung für ihre Mamas und Omas schöne Blumen kaufen“, so Baitschew. Besonders im Trend lägen heuer die Farbe Pink und verschiedene Rosatöne bis in dunkles Violett gehend. „Die Pfingstrose, sowie verspielte, lockere, runde Sträuße ist und sind momentan voll gefragt“, sagt die Himberger Floristin.

Auch die Bekleidungsbranche profitiert vom Muttertag, wie Peter Zenk von der Boutique Zenk in Mannersdorf berichtet: „Es kommen viele Leute zu uns und kaufen zu diesem Anlass bei uns ein. Interessant ist dabei zu beobachten, dass Töchter und Schwiegertöcnhter Kleider und Blusen für ihre Mütter kaufen, Söhne eher dazu neigen Gutscheine zu erwerben. Die allgemeine Wirtschaftskrise spüren wir natürlich auch, aber aufgrund unseres breiten Angebots für Anlassmode, können wir das ein bisschen abfedern. Außerdem kommen wir unseren KundInnen mit speziellen Aktionen entgegen, wie etwa in der Zeit vor dem Muttertag, an dem wir Gutscheine von 20 Prozent des Einkaufswerts ausgeben."

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.