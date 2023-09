Bruck hält an Großprojekten fest

Es war eine Hiobs-Botschaft, die da letzte Woche über die Stadt hereinbrach: Der Pharma-Konzern Boehringer-Ingelheim wird seine neue Anlage doch nicht in Bruck errichten. Siehe Rückzieher von Pharma-Riesen: Aus für größtes Ansiedlungsprojekt in NÖ. In einer ersten Reaktion sagte Bürgermeister Gerhard Weil, er sei „maßlos enttäuscht“, doch man müsse die Entscheidung zur Kenntnis nehmen. Das sieht er auch nach einigen Tagen, in denen er Zeit hatte, die Nachricht zu verdauen, noch so. Was ihn mittlerweile wieder etwas zuversichtlicher stimme, sei der Umstand, dass sich unmittelbar nach den Medienberichten über die Boehringer-Absage bereits andere Interessenten für das freigewordene Grundstück gemeldet hätten. „Der Ecoplus-Park ist ein toller Wirtschaftspark. Ich bin also trotzdem guten Mutes“, ist Weil überzeugt, dass es Alternativen geben werde.

Derzeit sei man in Gesprächen noch damit beschäftigt, wie es nun am Standort weitergeht. Mit Ecoplus habe man sich schon darauf geeinigt, dass man die Bewilligungen, die für das Projekt schon eingeholt wurden, ruhen lassen werde. „Gas, Wasser, Strom - das ist alles schon in der Vorplanung abgestimmt“, nennt Weil nur einige Beispiele. „Egal wer dann nachkommt, kann das gleich nutzen“, so Weil. Derzeit befinde sich das Grundstück jedoch noch im Eigentum von Boehringer-Ingelheim. Was die Kosten, die der Stadt bereits entstanden sind, angeht, sei jedenfalls eine Lösung in Sicht. Immerhin arbeitet man bereits seit 2021 an den Vorbereitungen für die Mega-Ansiedelung. Um wieviel Geld es konkret geht, könne er noch nicht beziffern. „Wir werden in den nächsten Wochen alles zusammentragen, was schon investiert wurde. Dann werden wir uns mit Boehringer und Ecoplus zusammensetzen. Boehringer hat bereits angekündigt, dass sie die angefallenen Kosten übernehmen werden“, so Weil.

Mobilitätskonzept fürs Industriegebiet wird weiter vorangetrieben

Auf die Großprojekte, die die Stadt in den nächsten Jahren am Programm hat, habe die Absage aber keine Auswirkungen, betont Weil auf NÖN-Anfrage. Die Kommunalsteuer-Einnahmen für die rund 800 Mitarbeiter, die mit dem Pharmakonzern gekommen wären, habe man noch nicht im mittelfristigen Finanzplan berücksichtigt. Sprich, am Bildungscampus und am Musikschul-Neubau werde ebenso festgehalten, wie am Mobilitätskonzept für das Industriegebiet. „Wir wollen die Radwege trotzdem umsetzen. Wir haben dort immerhin auch ohne Boehringer rund 1.200 Beschäftigte“, so Weil. Geplant sei ein Radweg entlang der Landesstraße von der Ausfahrt Parkbadstraße bis zum Kreisverkehr beim Mc Donald's, sowie einer entlang der Industriestraße bis zur ehemaligen Bahntrasse. „Ich möchte am Industriering einen Geh- und Radweg und einen Grüngürtel umsetzen“, erklärt Weil.

Reaktionen der anderen Fraktionen

„Schade für Bruck“ findet es auch FPÖ-Gemeinderat Franz Krupbauer. Er meint, dass die Konzern-Entscheidung vor allem mit den Entwicklungen für die Wirtschaft in Österreich zu tun habe. „Ich glaube, da sitzt der Stachel tiefer. Wenn bei uns die Rede von einer 32-Stunden-Woche ist und beispielsweise in Amerika die Produktion von Arzneimitteln gefördert wird, dann braucht man sich nicht wundern.“

Pragmatisch sieht Grün-Gemeinderat Roman Kral die Absage. „Groß war die Freude, groß ist die Trauer. Da sieht man aber auch, wer die Entscheidungen wirklich trifft“, meint Kral, dass es genau so wenig der Verdienst der Bundes-, Landes- oder Kommunalpolitik gewesen sei, dass der Konzern hier bauen wollte, wie es nun deren Schuld sei, dass er nicht baut. „Man hat allerdings versucht, alles in die Wege zu leiten und für diesen internationalen Konzern alles vorzubereiten“, betont Kral.

Verkehrsstadtrat und Bürgerlisten-Sprecher Felix Böhm zeigt sich „traurig“, dass Boehringer nun doch nicht kommt. „Das wäre schon ein Wirtschaftsmotor gewesen, nicht nur für Bruck, sondern für den ganzen Bezirk. Das hätte auch andere Betriebe angelockt“, ist Böhm überzeugt. Auch er betont, dass an der Radwege-Planung nicht gerüttelt werde. „Die wird unvermindert fortgeführt. Man musste ja so budgetieren, dass das auch ohne machbar ist“, so Böhm, der überdies betont, dass das Boehringer-Grundstück über kurz oder lang wohl anderweitig genutzt werde.