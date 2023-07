Bewohner konnten ins „Generationenhaus“zurückkehren

Im Generationenhaus Hainburg war am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Andreas Zenker vom Roten Kreuz Niederösterreich berichtete von 45 Betroffenen und fünf Verletzten. Das Feuer sei "im oberen Bereich" der Einrichtung entstanden. Die Ursache war am Montag nach wie vor unklar. Die Bewohner seien auf die Bezirksstelle des Roten Kreuzes Hainburg gebracht worden, so Zenker. Ins Krankenhaus gebracht wurden Zenker zufolge zwei Betreuer sowie ein Polizist. Das Trio soll einen Löschversuch unternommen haben. Ebenfalls hospitalisiert worden sei ein Bewohner.

Die Feuerwehren Hainburg, Bad Deutsch-Altenburg, Berg, Wildungsmauer und Wolfsthal bekämpften unter Leitung von Josef Wiesinger (Feuerwehr Hainburg) die Flammen. „Insgesamt standen 70 Feuerwehrmitglieder im Einsatz“, berichtet Christian Schulz von der Feuerwehr Hainburg.

Für sämtliche Personen musste ein Ersatzquartier gefunden werden. Mehrere Bewohner des Objekts wurden schon am Donnerstag von Verwandten abgeholt. „Wir haben noch am gleichen Tag Erstmaßnahmen in Auftrag gegeben“, erzählt Monika Kirchmayer von BIT-Immobilien, die das Gebäude verwalten. Die Firma habe schnell die Rauchgasbelastung reduzieren können und alles durchgereinigt. Schon am Freitag hätten die ersten Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. „Außer jene der zwei Wohnungen, die direkt vom Brand betroffen waren. Die müssen erst saniert werden“, so Kirchmayer. Brandursache liege auch ihr bislang keine vor.