Heimisches Wildgehölz für Trautmannsdorf

Im Zuge der Ideenwerkstatt, die vor etwas mehr als drei Wochen in Götzendorf stattgefunden hat, erhielten die Teilnehmer als Dankeschön Jungpflanzen für zuhause. Die übrig gebliebenen heimischen Wildgehölze und Sträucher wurden an die fünf Gemeinden der KLAR! Am Leithaberge verteilt. KLAR! steht für Klimawandel-Anpassungsmodellregionen und ist ein Programm, dass das Ziel verfolgt, die Gemeinden auf den Klimawandel vorzubereiten.

Neben Götzendorf gehören zur „KLAR!“-Region auch Mannersdorf, Au, Hof und Trautmannsdorf. In letzterer wurden nun die der Gemeinde zugesprochenen Pflanzen eingesetzt. Das Gemeinde-Kernteam mit Bürgermeister Johann Laa, Gemeinderat Christoph Wagner (beide ÖVP) und Rudolf Maurer rückte gemeinsam mit Barbara Schwarz vom Außendienst-Team aus, um Berberitze, gelben Hartriegel, Vogesenrose, Weinrose und Weißdorn anzupflanzen.

Die jungen Sträucher und Gehölze kann man nun im Biotop in Stixneusiedl und beim Radrastplatz am Wasserkraftwerk in Trautmannsdorf bewundern. Hier können sich die Sträucher ungestört entfalten und bald Vögeln und Insekten einen Rückzugsort und Futterplatz bieten.