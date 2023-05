Gelsenjäger sind im Brucker Bezirk im Großeinsatz

„Nach einem viel zu trockenen Winter ist im April endlich der dringend notwendige Niederschlag gekommen. So sehr wir alle den Regen erwünscht und gebraucht haben, so bedeuten natürlich rund 80 Liter Regen pro Quadratmeter, dass etliche Wiesen und Auflächen überschwemmt wurden und das Wasser über ein paar Wochen stehen bleibt“, weiß Mark Hofstetter, dass dadurch die Eier der Gelsen, die in den Boden gelegt werden, millionenfach schlüpfen können. Der Obmann des Vereins für Gelsenbekämpfung in den Leithaauen (GEBL) ist mit seinen Mitstreitern daher schon seit einiger Zeit im Großeinsatz. „Wie auf den Fotos zu sehen ist, finden sich im jedem Liter Wasser etwa 1.000 Larven. Man kann sich leicht ausrechnen, zu wie vielen Gelsen das führen würde, bei den tausenden Quadratmetern die überschwemmt sind“, so Hofstetter.

In einem Liter Wasser befinden sich rund 1.000 Gelsenlarven. Foto: GEBL

Die Gelsenjäger sind fleißig im Einsatz. Foto: GEBL

Der GEBL kennt nach vielen Jahren der Gelsenbekämpfung schon die bevorzugten Brutstätten der lästigen Blutsauger. Nach den ersten anhaltenden Niederschlägen ist man daher ausgerückt, um die Gelsenlarven wie schon in den Jahren zuvor mit dem biologischen Mittel „BTI“ zu bekämpfen. „Damit haben wir sicher das Schlimmste verhindert – viele von uns werden sich noch an Jahre erinnern, in denen man am Abend kaum das Haus verlassen konnte“, so Hofstetter. Die niedrigen Temperaturen schaden den Gelsen übrigens überhaupt nicht, sie verlangsamen lediglich die Entwicklung.

Jeder kann zur Gelsenbekämpfung beitragen

Die Bekämpfung in den Augebieten ist jedoch nur ein Teil der Arbeit. Jeder kann in seinem eigenen Umfeld mithelfen, die Zahl der Blutsauger niedrig zu halten, indem man auch hier darauf achtet, den Gelsen keine Brutstätten zu bieten. Dazu gehört etwa das Abdecken von Regentonnen, das Ausleeren von Blumentopf-Untersetzern und Ähnliches. Bei Gartenteichen empfiehlt Hofstetter, „biologisch lebendige Wasserflächen“ zu schaffen, sprich Fische oder Frösche in den Teich zu setzen. Und zu guter Letzt besteht auch für Privatpersonen, die Möglichkeit, den Larven mit BTI zu Leibe zu rücken. Viele Gemeinden bieten das Mittel mittlerweile kostenlos für ihre Bevölkerung an. Sorge, dass man damit anderen Lebewesen Schaden zufügen könnte, brauche man keine haben, so Hofstetter: „Der GEBL verwendet ausschließlich das biologische hergestellte Larvizid BTI, welches in den verwendeten Konzentration und Ausbringungsgebieten nur auf Gelsenlarven wirkt.“

