Nichte von Opfer fordert strengere Regeln für Listenhunde

Der Schock war groß, als im Juli eine 52-Jährige und ihre beiden Enkelkinder (2 und 7 Jahre) in Wilfleinsdorf von einem Rottweiler schwer verletzt wurden. Alle drei wurden daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Kinder konnten nach rund einer Woche das Spital wieder verlassen und sind laut der Familie wieder körperlich wohlauf. „Nachts leiden sie dennoch an Panikattacken aufgrund der fürchterlichen Geschehnisse“, erzählt die Nichte der 52-Jährigen, für die die Ereignisse nun einen tragischen Ausgang genommen haben. Die Frau verstarb mehr als zwei Monate nach der Attacke an den Folgen ihrer Verletzungen auf der Intensivstation der Klinik Ottakring. Der Hund habe ihrer Tante an den Armen und am Kopf massive Verletzungen zugefügt. In weiterer Folge habe eine Lungenentzündung nun zu einem Lungenversagen geführt. Die Wilfleinsdorferin verstarb am 6. Oktober.

Der Rottweiler wurde seinen Eigentümern nach dem Vorfall abgenommen. Er befindet sich seither in der Obhut des Militärhundezentrums Kaisersteinbruch.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat indes Ermittlungen gegen die 20-jährige Tochter des Tierhalters aufgenommen. Sie habe die „tatsächliche Aufsicht“ über den Hund gehabt, bestätigte Behördensprecher Josef Mechtler. Im Raum steht der Verdacht der grob fahrlässigen Tötung sowie der fahrlässigen Körperverletzung. Auch eine Obduktion des Opfers wurde seitens der Staatsanwaltschaft angeordnet.

Die Nichte der verstorbenen 52-Jährigen hofft jedenfalls, dass angesichts der jüngsten Vorfälle ein Umdenken im Hinblick auf Listenhunde einsetzt. Sie verweist auch auf den Fall in Oberösterreich, bei dem ebenfalls eine Frau durch eine Hundeattacke ums Leben kam. Ein Verbot solcher Hunde sei unrealistisch, das sei ihr bewusst, aber „es sollte strenger darauf geschaut werden, wer so einen Hund haben will und warum sich jemand so einen Hund zulegt.“ Auch die Leinenpflicht müsste strenger kontrolliert werden. „Man hat den Eindruck, in Wien halten sich die Menschen eher an die Regeln, aber in den Dörfern ist das anders. Spätestens jetzt sollte schon etwas getan werden“, meinte die Nichte.