Designierter Ortschef Peterka: „Wolfsthal ist mein Anker“

Nach 19 Jahren Amtszeit übergibt Bürgermeister Gerhard Schödinger (ÖVP) an seinen langjährigen Vize Michael Peterka. Diesen hat Schödinger 2010 als Gemeindepolitiker angeworben: „ Du bist ein junger Kerl, gut ausgebildet und super vernetzt durch die Sportvereine. Komm zu uns .“ Der Diplomingenieur für Maschinenbau mit Spezialgebiet Gebäudetechnik wurde Gemeinderat für Umwelt und war sehr bald in alle baulichen Projekte eingebunden. 2015 kam dann das Angebot, den Posten des Vizebürgermeisters zu übernehmen. Damit wurden die Aufgaben und auch die Verantwortung mehr. Neben den Bauprojekten für Kanal , Wasser, Strassen, etc kam auch der Aufgabenbereich Sport dazu.

Nachdem Gerhard Schödinger im Jahr 2021 den persönlichen Entschluss gefasst hatte, aus der Politik auszuscheiden, kam die Anfrage an Peterka, ob er das Amt des Bürgermeisters übernehmen möchte. Mit der Zusage hat Schödinger immer mehr übergeben und seinen Nachfolger bei regionalen Veranstaltungen offiziell vorgestellt. „Je näher der Termin rückte, umso intensiver wurde es für mich. Ich freue mich und bin froh, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen. Wolfsthal ist mein Anker“ so Peterka.

Seine wichtigsten Ziele für seine Heimatgemeinde definiert er mit dem Erhalt des Dorfcharakters und damit, das Wohnen in Wolfsthal für junge Menschen leistbar und attraktiv zu gestalten. „Ich bin ein ehrlicher, geradliniger Typ und konsensorientiert. Mein Stil ist es nicht, alles durchpeitschen zu müssen. Ich höre lieber hinein, schau, was es braucht und erarbeite Lösungen und Strategien . Und mir ist bewusst, dass es nicht immer einfach sein wird, weil man es nicht allen recht machen kann. Aber ich werde so gut es geht, die Anforderungen der Menschen in meine Entscheidungen einbeziehen.“

Um seiner neuen Aufgaben gerecht zu werden, wird der leidenschaftliche Familienvater von zwei Buben den Kernberuf auf 30 Wochenstunden reduzieren.