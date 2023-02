Fernwärme in Bruckneudorf wird ausgebaut

„Man will mit gutem Beispiel vorangehen“, erklärt Vizebürgermeister Gerold Eder (SPÖ) die demnächst beginnenden Bauarbeiten auf den Straßen der Gemeinde. „Ziel ist es, dass wir auch alle öffentlichen Gebäude an das Fernwärmenetz der EVN anschließen. Gemeint sind damit das Gemeindeamt, der Kindergarten und die Krippe sowie die „Erbse“, bei der sämtliche Anschlüsse bereits bei den Umbauarbeiten vorbereitet worden sind.

Ab Anfang März werden beim Gemeindeamt und weiters entlang der Kiraly- und Lagerstraße Bauarbeiten durch die Burgenland Energie AG durchgeführt. In diesem Zusammenhang wird der Verkehr bei der Bahnüberführung tagsüber durch Handregelungen bewerkstelligt und in der Nacht per Ampelschaltung.

Der sogenannte „Übergabepunkt“, bei dem die Leitungen der EVN aus dem Brucker Stadtgebiet und der Burgenland Energie in Bruckneudorf aufeinandertreffen, wodurch die Gemeinde an das niederösterreichische Fernwärmenetz angeschlossen wird, befindet sich in der Mühlgasse.

Der Anschluss soll, je nach Fortschritt der Bauarbeiten, im Spätsommer bzw. Frühherbst erfolgen. Als nächstes werden die Haushalte der Lindenbreite an das Netz angeschlossen, gefolgt von weiteren Straßen, orientiert an Bedarf und Nachfrage der Bevölkerung.

