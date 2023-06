Aurer Altbürgermeister Josef Dragschitz wurde 93 Jahre alt

Die Trauer ist groß in der Gemeinde Au, denn der allseits beliebte „13er Pepi“ ist nicht mehr und hinterlässt eine große Lücke im Gemeindeleben. Von 1947 bis 1990 war er Mitglied des Musikvereins, ab 1965 sogar dessen Kapellmeister und Stabführer.

Im selben Jahr wurde er als ÖVP-Kandidat in den Gemeinderat gewählt. Bereits fünf Jahre später wurde er Vizebürgermeister. Eine Periode lang diente er der kleinen Gemeinde von 1990 bis 1995 als Bürgermeister. In seine Dienstzeiten fallen unter anderem die Ansiedelung der Firma Eberspächer, die Errichtung des Tennisplatzes und der Kulturhalle, der Neubau des Kindergartens und die Sanierung des Badeteichs, sowie die Ablehnung der Gemeinde-Zusammenlegung von Au und Hof.

Zudem war er Leiter des Kirchenchores und Initiator des „Auer Advents“. Weit über die Gemeindegrenzen hinweg bekannt war Dragschitz als leidenschaftlicher Bäcker für seine legendären Kardinalschnitten. Die Betstunde für den Verstorbenen findet am Donnerstag, den 29. Juni, um 15.30 Uhr in der Auer Pfarrkirche statt, im Anschluss um 16 Uhr die Beisetzung und Begräbnisfeier am Friedhof in Au.